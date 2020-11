Talls a Doctor Vilanova per la construcció de la passarel·la de la plaça del Poble

L’imminent inici de les obres de construcció de la passarel·la que ha d’unir la plaça del Poble i el carrer de la Vall d'Andorra la Vella, i que sobrevolarà part del viaducte del carrer Doctor Vilanova, suposarà a partir d'aquest dijous, algunes alteracions al trànsit a la zona.



La circulació pel carrer Doctor Vilanova quedarà tallada, doncs, la nit d’aquest dijous, 5 de novembre, entre les deu de la nit i les sis de la matinada del divendres. També es preveuen talls entre els dies 12 i 13 de novembre (de les set de la tarda a la una del migdia); del 18 al 20 (de les tres a les set de la tarda) i entre el 23 i 25 de novembre (totes les nits entre les nou i les sis de la matinada).



En els moments en què la circulació pel carrer Doctor Vilanova estigui interrompuda, els vehicles que vulguin pujar cap a la part alta de la parròquia hauran de circular pel carrer Prat de la Creu i girar pel pont de París, en direcció a l’avinguda Meritxell. Per baixar des de l’avinguda Príncep Benlloch, caldrà passar per l’avinguda Meritxell fins al pont de la Rotonda i anar cap a Prat de la Creu.



El pas elevat, d’ús exclusiu per a vianants, tindrà una longitud de 29,5 metres i una amplada de quatre metres. Amb aquesta obra es crearà una nova via de comunicació amb el Centre Històric.