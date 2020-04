Tan sols 17 sol·licituds compleixen els requisits pel servei de guarda

El ministre portaveu, Eric Jover, ha declarat que ja s'han rebut 85 sol·licituds pel servei de guarda d'infants per a aquelles famílies que tenen un fill menor de 14 anys. En aquest sentit, ha destacat que tan sols 17 d'aquestes corresponen a famílies que han de començar a treballar a partir d'aquest dilluns. Per aquest motiu ha demanat que de moment, només s'inscriguin aquelles famílies que han de reprendre la seva activitat en aquesta primera fase. Tot i així, Jover ha volgut recordar que "els nens no retornen a l'activitat escolar", ja que hi haurà tot un seguit de normes, mesures sanitàries i controls de seguretat completament allunyats d'una activitat escolar habitual.

A més, aquest proper dilluns el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior es posarà en contacte amb aquestes famílies que s'han registrat i que sí que s'adiuen a la condició necessària per accedir a aquest servei de guarda, per concretar en quins centres s'acolliran els infants, en quines franges horàries i les condicions en què ho hauran de fer. El portaveu del Govern no ha indicat el dia exacte que començarà a oferir-se aquest servei però ha assegurat que serà en els propers dies.

Finalment, Jover ha indicat que ja han sortit publicats els decrets associats al comerç electrònic i a les excepcions d'obertura en aquesta primera fase. "Estarem molt atents al comportament d'aquest retorn i també a possibles rebrots de la malaltia". A més, el Govern ha assegurat que l'equip tècnic havia indicat que podien reprendre la seva activitat fins a 3.000 persones però han decidit ser prudents i reduir aquesta xifra fins a les 950 que aquest dilluns ja es poden reincorporar a l'activitat laboral.