Tancades durant la Setmana Santa les vies d'accés a les zones d'esbarjo

A les portes de la Setmana Santa, des de Mobilitat i els comuns s'ha decidit tallar algunes carreteres del país que serveixen per accedir a llocs on habitualment els ciutadans van a passar el seu temps de lleure i esbarjo a practicar, per exemple, activitats esportives. En aquest sentit, Jover ha manifestat que del que es tracta és de "desincentivar" aquestes sortides i intentar d'aquesta manera "controlar l'epidèmia". En aquest sentit, ha manifestat que tot i que les dades sanitàries facin que cada cop es pugui ser "més optimista" cal "mantenir la pressió". I ha apel·lat als ciutadans a ser responsables i a limitar al màxim la seva mobilitat perquè "les bones dades es tradueixin en una frenada en sec de la malaltia". I ha detellat que les dades sobre les carreteres tallades es pot consultar a la pàgina web de Mobilitat.



I també coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, el Govern ha volgut "mantenir un servei d'atenció a la ciutadania reforçat". En aquest sentit, el ministre portaveu ha recordat que es mantenen actius els telèfons 116 i 188, així com el 180 per atendre les demandes de les empreses. En aquest cas, donarà servei els matins i les tardes de divendres i dilluns i el matí de dissabte. També ha remarcat que continua actiu el telèfon per als casos de violència de gènere 181 i el 606 181 on es poden enviar whatsapp.



A l'últim Jover ha recordat que les receptes mèdiques tindran validesa fins al 16 de maig, amb la qual cosa aquelles persones que tinguin una i se'ls caduqui aquests dies no han de patir perquè queda automàticament prorrogada fins a aquesta data.