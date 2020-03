Tancament d'establiments menys alimentació, farmàcies i benzineres

El Govern ha decidit un seguit de mesures complementàries a les que ha anat decretant en els darrers dies i que volen evitar al màxim el contagi i que els serveis sanitaris se saturin. D'aquesta manera, aquest dissabte sortirà un decret al BOPA que establirà el tancament de tots aquells establiments en què hi pugui haver una alta concentració de persones: bars, restaurants, comerços, locals d'oci i gimnasos, entre d'altres. L'excepció seran aquells que ofereixin productes de primera necessitat com botigues d'alimentació i supermercats, farmàcies i benzineres. També podran obrir aquells despatxos professionals que per la seva tipologia no presentin tant risc de contagi, ja que no hi ha una alta concentració de persones. La Mesura es pren per un període prorrogable de 15 dies.

També se suspenen les activitats judicials excepte aquelles que comportin una major urgència. A més es reorganitzen les tasques de l'administració de tal manera que els professionals puguin ser desplaçats a aquells serveis que siguin més prioritaris i tal com ha comentat el ministre portaveu, Eric Jover, es busca garantir el servei públic. A més s'habilita un número d'atenció diferent al 116 per atendre tots aquells dubtes que hi pugui haver sobre la malaltia, és el 188 i també serà accessible des de l'exterior. Tal com ha manifestat Jover el 116 es manté per a les emergències mèdiques i per a aquells casos de sospites de coronavirus. De totes maneres estaran interconnectats i es podran derivar trucades d'un a l'altre.

Pel que fa als agents econòmics, dilluns el Govern té prevista una reunió per acabar de definir les línies de treball però l'executiu ja ha avançat aquest divendres que es treballarà en una llei òmnibus que permeti fer alguns canvis legislatius, per exemple a la llei de la CASS. Així, es vol que les persones que hagin d'estar aïllades al seu domicili tinguin una baixa equivalent a un accident laboral, per la qual cosa percebran el salari des del primer dia al 66% del sou. D'aquesta manera es vol donar, especialment, cobertura als professionals sanitaris però també a totes aquelles persones a les quals es recomani un confinament a casa. També es vol que hi hagi un "principi de corresponsabilitat" entre treballadors i empresaris i, d'aquesta manera, si es determina que els treballadors no poden anar a treballar rebran la retribució completa però una part serà computada com a vacances pagades o hores recuperables pagades i la resta aniran a càrrec de l'empresari.

També s'ha decidit que hi hagi un ajornament o fraccionament dels impostos i taxes tant estatals com comunals i s'han iniciat els passos per activar el fons de compensació. A més, juntament amb Andorran Banking s'ha decidit tirar endavant una línia de crèdits tous per valor de 60 milions d'euros que seran avalats pel Govern i que permetrà que s'hi puguin acollir aquelles empreses que presentin problemes de liquiditat. A més, i tenint en compte que hi pot haver un impacte sobre el pressupost de l'estat tant perquè hi hagi menys ingressos com perquè hi hagi partides que hagin de ser dotades amb més diners s'ha decidit treballar ja perquè hi hagi reserves pressupostàries per certes necessitats.

Tant en el discurs dirigit als ciutadans del cap de Govern, Xavier Espot, com en la roda de premsa posterior de Jover i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha incidit en què es tracta de mesures que han de servir per minvar l'impacte que pugui tenir el Covid-19. "El que sí que sabem és que sense aquestes mesures -que poden semblar dràstiques- estaríem abocats a una situació del tot impossible de gestionar", ha dit Espot.

Seguiment dels casos

I precisament sobre l'impacte sanitari d'aquest virus, el ministre de Salut ha remarcat que hi ha deu possibles casos pendents de diagnòstic i que s'han identificat vuitanta persones que haurien tingut contacte o amb la dona de 87 anys que ha donat positiu i que evoluciona favorablement o amb la seva filla i el marit, que cal recordar que són mestres a l'escola andorrana de batxillerat i també amb el fill. Així, Benazet ha recordat que de moment al país hi ha hagut dos casos positius, el de la dona ingressada i el d'un jove que fa dies ja va ser donat d'alta; que ara com ara dels deu casos pendents de diagnòstic n'hi ha sis ingressats a l'hospital i altres quatre a domicili. Pel que fa als contactes que han tingut la dona de 87 anys i els seus familiars, ha concretat que la malalta n'ha tingut 28 amb un cert risc de transmissió; la filla i el marit, que estan a casa perquè es considera que han passat la malaltia, n'han tingut uns 50 i l'altre fill de la dona de 87 anys, n'ha tingut dos i de "molt baix risc". Pel que fa al ciutadà madrileny que és sospitós d'haver contret el virus, Benazet ha manifestat que es troba bé i no pateix cap complicació i que si donés negatiu marxaria tant ell com el grup amb qui ha vingut des de la capital espanyola. Si donés positiu i hagués de quedar ingressat, la resta del grup també marxaria. El titular de la cartera de Salut ha remarcat que la resta de persones del grup no estan confinades i que les recomanacions que se'ls ha fet és prendre's la temperatura i que si presenten símptomes respiratoris avisin.

A l'últim, quant al fet que Espanya hagi decretat l' estat d'alarma i Catalunya el confinament Jover ha volgut incidir que s'han treballat protocols per si hi hagués un tancament de la frontera i una "pèrdua de mobilitat" i ha afegit que en tot cas es pactaria amb les autoritats espanyoles per garantir un seguit de moviments. També ha incidit en el fet que no hi ha perill de desabastiment de productes de primera necessitat. Per això ha volgut fer una crida a evitar "certs comportaments" que s'han pogut veure, especialment aquest divendres, a supermercats del país.