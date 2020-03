Tancament d'instal·lacions comunals pel coronavirus

Després de les mesures preventives que va acordar aquest dijous a la nit el Govern pel coronavirus, els comuns no han tardat a prendre decisions en la mateixa línia que les acordades per l’executiu i han anunciat tancament d'instal·lacions i suspensió d'activitats.

Així, des del comú d' Andorra la Vella s'ha comunicat que les cases pairals, el servei de menjador del Calones i les activitats per a la gent gran (cursos i tallers) queden ja tancats aquest divendres. Amb tot, als usuaris del menjador se’ls ha ofert la possibilitat de, en cas que no hagin pogut aprovisionar-se d’aliments per a aquests dies, dur-los l’àpat del dinar a domicili. També informen que des de primera hora del matí el departament de Social s’està posant en contacte amb els usuaris per informar-los de la situació i per recordar-los la recomanació de l’autoritat sanitària que, per la seva protecció, es quedin a casa.

Les escoles bressol comunals, el casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, de la seva banda, suspenen l’activitat a partir de dilluns vinent fins a nova ordre. Es recomana, però, que ja des d'aquest divendres, en la mesura del possible, no es duguin els infants als centres, tot i que s’hi ofereix el servei de permanència, donada la poca anticipació amb què s'ha avisat a les famílies. A més, es tanquen el Centre esportiu dels Serradells, la sala polivalent de la plaça del Poble i l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a excepció de la pista exterior d’atletisme en tractar-se d’un espai obert.

En la mateixa línia, totes les activitats que es duen a terme al Centre cultural la Llacuna (Institut de Música, Escola d’Art, Aula de teatre i dansa i cursos i tallers per a la gent gran) queden de moment anul·lades. També se suspenen totes les reunions i activitats programades al Teatre Comunal (el comú retornarà els imports de les entrades adquirides) i a les sales del centre que el comú cedeix a les entitats. Les oficines de la Llacuna, de totes maneres, resten obertes i el personal hi seguirà treballant fent tasques administratives. La mateixa situació es repetirà al servei de Joventut La Central, situat al Parc Central, que també suspèn el servei d’atenció als usuaris, malgrat que el personal hi seguirà a les oficines. El servei de tràmits de casa comuna seguirà en funcionament amb l’horari habitual (de 8 a 17 hores), adoptant-se mesures preventives.

El comú, d’altra banda, ha mobilitzat la seixantena d’efectius del Servei de Circulació. Per ara, es funcionarà amb normalitat amb el personal previst per a una jornada normal però s’ha sol·licitat que tots els efectius estiguin localitzables per requerir-los, en cas que sigui necessari. També, i complint el que ha establert el Govern per contenir la propagació del Covid-19, s'anul·len totes les activitats lúdiques, culturals i esportives. El comú d’Andorra la Vella ha demanat a tot el seu personal que, en cas que notin algun símptoma de febre i/o tos, ho notifiqui al seu superior jeràrquic i es posi en contacte amb les autoritats sanitàries perquè els indiquin com han de procedir.

Pel que fa al transport públic, a partir de dilluns vinent, es doblarà el número de busos comunals per aplicar la mesura establerta pel Govern, segons la qual els autobusos han d’operar amb un 30 per cent de la seva capacitat per tal de respectar la distància física recomanada, i poder oferir el servei de manera òptima.

Altres espais d’oci privats, com el centre termolúdic Caldea, també segueix les mateixes directrius i ha anunciat que romandrà tancat davant l’alt risc de propagació del coronavirus. Tal com expliquen en el comunicat, l’objectiu de la decisió és protegir la salut tant dels professionals del centre com dels clients, i afegeixen que durant el tancament es realitzaran tasques de manteniment.

A més a més, Naturlandia tancarà les seves instal·lacions com a mesura preventiva a partir d'aquest dissabte. Més endavant, i segons com avanci la situació, s'informarà de la nova data d'obertura. El departament de reserves del parc es posarà en contacte amb tots els clients amb reserves pels pròxims dies per poder fer les gestions pertinents.



Cinemes illa Carlemany també ha anunciat que, seguint les recomanacions del Govern, tancarà les portes fins a nou avís com a mesura preventiva. A més, en breu es farà una comunicació oficial per informar com s'efectuarà el retorn de l'import de les entrades venudes de manera anticipada. En aquest sentit, també s'està duent a terme el tancament de tots els centres culturals del país, com és el cas del museu Carmen Thyssen.

Canillo també ha anunciat que anul·la el normal funcionament el Palau de Gel. Pel que fa a Ordino, romandran tancats al públic els equipaments del Centre esportiu, la Casa pairal, l'Oficina de Turisme, L'estudi i el Punt d'Informació Juvenil, així com la ludoescola i l'escola bressol un cop finalitzin el servei aquest divendres.

Instal·lacions tancades a Escaldes

A més, a través d'un comunicat, el comú d’ Escaldes-Engordany ha informat que des d’aquest divendres la piscina i el gimnàs comunals, el rocòdrom, el pavelló del Prat Gran, les sales d'arts marcials, les instal·lacions esportives del Prat del Roure i les escoles esportives romandran tancats fins a nova ordre. També han tancat la biblioteca, el CAEE, l'arxiu, el taller tèxtil i l'escola d'art i de música. Pel que fa a la llar de jubilats, també restarà tancada fins a nou avís, però el comú garantirà el servei de menjador amb un sistema de recollida d'àpats per a la gent gran i de lliurament a domicili en els casos en què se sol·liciti. Pel que fa a les escoles bressol han estat obertes però només aquest divendres i s'ha recomanat no dur-hi els nens, en la mesura de les possibilitats de cada família. A partir d'aquest dissabte, estaran tancades de forma indefinida fins a nou avís. El mateix es fa amb l'espai de lleure i l'espai lúdic, que resten oberts aquest divendres, tot i que també es recomana no portar-hi els nens; després tancaran sense una data definida d'obertura. També es tanquen tots els parcs infantils de la parròquia i l'espai jovent.

Pel que fa a Sant Julià de Lòria, el comú ha comunicat a través de les xarxes socials que es tanca la llar de Lòria, el Centre cultural i de congressos lauredià, el Centre esportiu i l’Oficina de Turisme. Seguint les recomanacions del Govern, l’escola bressol l’Espill mantindrà un servei de permanència durant aquest divendres.

En la mateixa línia, el comú d’ Encamp ha informat a totes les persones usuàries dels serveis comunals que restaran tancats amb una previsió inicial de quinze dies. Durant el matí d’aquest divendres s’han tancat els centres esportius d’Encamp i el Pas de la casa, el Llaç d’animació, l’espai de jovent, el Punt d’Informació Juvenil, les biblioteques i el museu Casa Cristo, així com també s’han cancel·lat les diferents activitats educatives, lúdiques, culturals i esportives de la parròquia. Quant al casal de la gran i el menjador social també restaran tancats, i les escoles bressol ho faran a partir del dissabte 14 de març. A més, per tal s’evita concentracions, el comú ha acordat clausurar el Parc Gran, la resta de parcs infantils i els lavabos públics.