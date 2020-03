Tancats els accessos a Sorteny i Arcalís per evitar el contagi

El comú d’Ordino ha posat en marxa aquest dilluns noves mesures d’actuació i contingència acordades per donar compliment als decrets publicats, a causa de l’estat d’emergència sanitària declarat pel Covid-19. Així han quedat tancats els accessos a Sorteny (CS-370) i a Arcalís (CG-3) per evitar l’afluència de persones, una de les principals recomanacions a seguir. A més, el comú estableix serveis mínims a l’edifici administratiu, amb una reducció horària d’atenció al públic, de les vuit del matí a les dues del migdia, només per als tràmits urgents i ineludibles. La resta de dependències comunals i serveis a la ciutadania ja van suspendre l’activitat divendres passat.



Per desplaçar-se al comú a fer un tràmit caldrà, de manera prèvia, trucar al telèfon 878 100 o enviar un correu electrònic a tramits@ordino.ad. El telèfon d’atenció ciutadana 163 restarà operatiu a la parròquia d’Ordino, per possibles afectacions o incidències a la via pública. El servei de manteniment i neteja de carrers seguirà funcionant, així com la mancomunitat d’aigües per garantir els serveis públics. També recorden que els comuns van emetre diumenge un comunicat conjunt amb la prohibició de deixar trastos vells i voluminosos a la via pública. A més, informen que es permetrà l’ aparcament gratuït a les zones d’estacionament blaves, verdes i en tots els aparcaments exteriors comunals.



El departament de Benestar Social del comú es prepara per atendre les possibles necessitats de la gent gran i persones amb discapacitats i posa el telèfon 350 502 al servei de la gent gran. Es donarà ajut per realitzar compres de primera necessitat i portar-les a domicili en cas necessari. Cultura ofereix el servei de llibres i revistes a domicili a la parròquia.



Pel que fa a la resta de departaments, s’ha establert una reorganització de les diferents àrees per permetre el funcionament dels serveis mínims que inclouen la rotació dels empleats. En tots els casos necessaris i possibles, s’ha facilitat el teletreball per evitar els desplaçaments i la mínima concentració de gent als edificis públics. El comú ha ofert flexibilitat laboral i horària a tots aquells empleats que necessitin tenir cura dels infants o persones dependents al seu càrrec.