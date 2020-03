Tancats per responsabilitat: dia 1

Les primeres hores de l'entrada en vigor de les mesures decretades pel Govern han aportat claredat a la situació atípica que afronta el país i, evidentment, tot el món. Les autoritats sanitàries han donat prioritat a la salut dels ciutadans de manera ferma, recomanant a les persones que romanguin a les seves cases i evitin sortir si no és estrictament necessari. El lema "queda't a casa" és ara mateix la millor recomanació.

La passada nit ha estat l'última que han pogut obrir bars, restaurants i establiments d'oci. Almenys durant els propers 15 dies. L'ambient en la majoria de locals era ahir de temor, incertesa i resignació. Molts restaurants i hotels han patit anul·lacions que els obligaran a reestructurar plantilles, congelar producte fresc i en alguns casos fins i tot abaixar la persiana fins a la temporada vinent.

Diversos restauradors del centre històric d'Andorra la Vella han explicat a l'ARA Andorra que "els que vivim al dia potser no podrem ni tornar a obrir". En aquest sentit, demanen a Govern i al comú que plantegi mesures per pal·liar els efectes de l'aturada, com per exemple donar avantatges fiscals als propietaris perquè condonin alguna quota dels lloguers dels locals, o donar flexibilitat als empresaris perquè puguin fer front a les obligacions financeres amb crèdits tous.

Encara és aviat per dimensionar l'abast del tancament de les estacions d'esquí i equipaments turístics, comerços, establiments d'oci i restauració. I també és aviat per predir quin serà l'abast del tancament del país. El subministrament d'aliments, productes de primera necessitat, combustible, energia, telecomunicacions i naturalment medicaments i l'atenció sanitària estan totalment garantits. La prioritat és aturar la propagació del virus i, un cop aconseguit, avaluar l'impacte econòmic sobre els diferents sectors professionals i en general sobre l'economia nacional.