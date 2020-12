El projecte Tàndem premia una iniciativa focalitzada en propostes sostenibles per Vallnord

Prop de noranta d'alumnes de batxillerat de formació professional, guiats per una dotzena de docents, han estat treballant al llarg dels darrers tres mesos en el projecte Tàndem, una iniciativa ja consolidada que enguany ha arribat a la cinquena edició i que proposava als joves trobar solucions als reptes plantejats per la Creu Roja Andorrana, Via Moda i Vallnord. Després d'una jornada d'eliminatòries, aquest dijous al vespre s'ha disputat la final de l'esdeveniment.

Així, l'equip 'Neu Neta', encarregat de plantejar propostes per reduir la petjada ecològica a l'estació de Vallnord, ha estat el guanyador de la jornada. Els joves han presentat un projecte que té com a eix vertebrador la conscienciació envers els usuaris mitjançant cartells informatius en diferents punts del domini; la creació d'una aula de natura que permeti aportar coneixements als més petits dins de l'estació; l'estalvi de diners mitjançant la instal·lació de calderes de biomassa i dipòsits d'aigua per aprofitar recursos quan plou o neva; la promoció d'un marxandatge amb materials orgànics, i el desenvolupament d'una aplicació mòbil amb sistema de punts que permetin ser bescanviats al transport públic.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha reconegut que el Tàndem suposa una gran oportunitat pels joves per adquirir "totes aquelles competències transversals que tant volem que tinguin", i el format del projecte "és la cuina perfecta per posar tots els ingredients en acció i fer sortir la millor recepta possible". Amb aquest programa, "el que fem és donar l'oportunitat que els joves tinguin contacte amb l'empresa, no com a clients, sinó com a proveïdors de serveis". Aquest fet, per tant, "els dona un augment de maduresa i visió", i també suposa una empenta per afrontar el que queda de curs i "el món real" al qual s'hauran d'afrontar d'aquí a uns mesos.

Per la seva banda, el titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha posat en relleu que aquesta "és la pedrera dels futurs emprenedors". Per al ministre, es tracta d'un projecte consolidat "que demostra que hi ha transversalitat entre diferents ministeris del Govern", com són Educació i Economia. Tot plegat gràcies a l'organització d'Actua Empresa, "que fomenta la innovació no necessàriament vinculada a aspectes tecnològics". Un dels punts forts del programa és que els estudiants poden "traduir en realitat les seves propostes" i, aquest fet, "és molt incentivador per ells, ja que demostra que la creativitat no té límit". A més, si s'estableix "una bona sinergia entre el sector públic i el privat", els projectes que surten de l'àmbit educatiu es poden adaptar amb facilitat. Gallardo també ha destacat que "quan abans tinguin contacte els joves amb el sector privat" menys dura serà la transició cap al món laboral i, per tant, projectes com aquest són "un encert".

La directora d'Actua Empresa, Judith Hidalgo, ha destacat la importància que suposa que les empreses s'estiguin introduint en la cultura de la innovació. Tant és així que fins a la data ja s'han implementat dues propostes de joves presentades en edicions anteriors del projecte Tàndem. Per a aquest any s'ha volgut defugir de les propostes tradicionals que s'anaven fent fins ara i s'han plantejat reptes "relacionats amb la sostenibilitat", deixant de banda els aspectes més tecnològics. Aquest fet es tradueix en una major implicació dels joves i una major qualitat dels treballs.

Entre les altres dues propostes que no han aconseguit la victòria hi ha el projecte de l'equip 'Gambaru', que tenia com a repte ampliar la presència en l'àmbit social de la Creu Roja. Els integrants de l'equip han presentat una proposta encaminada als joves d'entre 12 i 16 anys que pateixen problemes socials. El projecte s'ha centrat en la formació del professorat i del jovent gràcies a xerrades a les aules i la creació de xats anònims per la demanda d'ajuda en situacions de vulnerabilitat.

Per últim, l'equip 'Moda Verda' havia de resoldre el repte plantejat per Via Moda, que de la mateixa manera que Vallnord, demanava reformular els processos interns per reduir la petjada ecològica. En aquest sentit, els estudiants han presentat una idea encaminada a la transformació d'energia mecànica en energia elèctrica a través d'unes bicicletes estàtiques i a la instal·lació de plaques solars als taulats de les botigues.