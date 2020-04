Targetes de prepagament per evitar llargues cues

Fa exactament un mes que el grup de Facebook 'Andorra solidària davant la Covid-19' es va crear. Allà els ciutadans poden ajudar en la mesura de les seves possibilitats a aquelles persones més vulnerables davant de la malaltia oferint ajuda o aportant informació rellevant. A través d'aquest grup, un ciutadà ha compartit un mecanisme per evitar fer llargues cues a l'oficina de Correus espanyols en el cas que es vulgui fer una transferència de diners. Es tracta d'unes targetes de prepagament Mastercard amb les quals compta l'establiment i que es poden recarregar per internet.

El testimoni explica que, per costum, envia mensualment una determinada quantitat de diners als seus pares mitjançant un gir immediat, el que li suposa haver de pagar 3 euros i esperar que la llarga cua avanci fins que arribi el seu torn. Fa vuit mesos, "cansat de fer cues", es va dirigir amb la seva mare a correus en la cerca d'una targeta de prepagament, per la qual va haver de pagar un import de 6 euros i 2 euros més que es resten a l'import de cada transferència. La targeta es pot recarregar des de la web correosprepago.es o bé des de l'aplicació mòbil de l'entitat.

Amb aquest mecanisme, l'usuari confirma que, malgrat que la comissió per treure diners és molt elevada, pot ser una bona solució per a aquelles persones grans durant la crisi sanitària, ja que amb aquesta targeta poden fer la compra setmanal i pagar qualsevol mena d'imprevist. Així doncs, la persona beneficiària tampoc s'ha de desplaçar a correus per rebre els diners.