Tarifes ajustades per a usuaris amb dificultats econòmiques

El ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, ha avançat que “ja s’han posat a treballar” amb FEDA i Andorra Telecom sobre l’encàrrec realitzat pel Consell General en referència a l’estudi de tarifes ajustables a usuaris amb dificultats econòmiques. Així consta en una resposta per escrit a la pregunta sobre les despeses dels consums relacionades amb l’habitatge, formulada pel conseller general socialdemòcrata Jordi Font, publicada aquest dimecres al butlletí del Consell General.

El responsable de la cartera d’ Afers Socials també ha estat molt taxatiu al comentar que “en cap cas no es pot entendre que els darrers anys hi hagi hagut augments abusius, ja que la tarifa blava domèstica, que és la que afecta els habitatges, s’ha incrementat una mitjana d’un 1,09% anual des del 2015”.

Filloy ha volgut deixar palès que “el Govern és conscient que l’accés a l’electricitat és un dret fonamental i més en un país com el nostre en què no es pot passar l’hivern sense calefacció”. Per aquest motiu, segons el ministre d'Afers Socials, "l’any 2017 el ministeri d’Afers Socials va engegar la campanya contra la pobresa energètica, que respon a les necessitats de totes les famílies que tenen dificultats econòmiques que els impedeixen escalfar-se durant els mesos de fred. El Govern assumeix parcialment o totalment les despeses relacionades amb la calefacció, i les companyies elèctriques, per la seva banda, es comprometen a no tallar en cap cas el subministrament elèctric a les famílies identificades pel ministeri".

Igualment, per tal de donar una resposta fora de la campanya de pobresa energètica a les persones que tenen necessitats econòmiques, segons exposa Filloy, "en la darrera aprovació de les tarifes elèctriques es va incorporar una millora a la tarifa bonificada perquè sigui més accessible per a les famílies que la necessitin. I la voluntat del Govern i de les companyies elèctriques és que cada vegada s’hi puguin acollir més persones".