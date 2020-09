Taxa en les avaluacions dels plans d'estudi de l'AQUA

La modificació de la llei de l'AQUA pretén que els centres d'ensenyament superior, universitats, empreses o entitats que es vulguin instal·lar a Andorra també financin part dels costos de les activitats d'avaluació dels plans d'estudi. Fins al moment, aquest és un servei totalment gratuït i el que es proposa és "una fórmula que ja es dona bastant a Europa", ha explicat la directora de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA), Marta Fonolleda, durant la presentació de la memòria d'activitats del 2019 davant la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. "El que es proposa és que es pugui crear una taxa" i es preveu que pugui estar en funcionament a finals d'aquest any, ha indicat Fonolleda.

Aquest canvi en la llei sorgeix per la necessitat de donar l'abast a les necessitats que estan sorgint amb l'increment del sistema d'Ensenyament Superior i des de l'AQUA es busquen diferents recursos sense fer créixer l'agència. "L'AQUA ha fet un esforç important per adaptar-se als recursos que hi ha", ha comentat Fonolleda, qui ha afegit que no demanen més recursos econòmics sinó una organització diferent. Cal recordar que els recursos humans de l'AQUA estan formats per la directora, la qual té una dedicació parcial, i per un tècnic de qualitat a jornada completa amb un pressupost aproximat de 150.000 euros anuals per pagar les despeses de personal, l'estructura i també als experts i assessoraments. En aquest sentit, un altre canvi important en l'agència serà la gestió dels experts. "Sempre hem treballat amb experts i ho fèiem a través d'una altra agència perquè no teníem capacitat de gestionar-los", ha dit, però "els pagàvem igual". A partir d'ara, la mateixa AQUA serà qui gestioni aquests experts i aquest canvi obeeix a voler fer un pas qualitatiu i també pel fet que "el marc andorrà de titulacions superiors és diferent a altres països del sistema europeu" i, per tant, "costava trobar convenis", ha declarat Fonolleda.

Quant a la memòria d'activitats del 2019, Fonolleda ha fet un balanç positiu de l'agència, ja que "s'ha portat a terme una tasca d'avaluació notable però, a més, s'ha fet un esforç d'innovació i projecció". Entre aquest impacte més internacional destaca el projecte ' Making Connections', el qual va ser un projecte internacional que l'AQUA va desenvolupar amb una agència d'Aragó. "Es basava a fer un procés de reflexió sobre com podíem avaluar la qualitat de la universitat i a la vegada introduir-hi els objectius de desenvolupament sostenible", ha especificat Fonolleda. Aquest projecte també va rebre el premi 'Menció Enric Renau i Permanyer a la investigació aplicada en educació, formació i treball'.

Una de les funcions de l'AQUA és la d'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat. Així, durant el 2019 es van avaluar vuit plans d'actuació per aprovar-se, es va fer una avaluació de seguiment, dues de modificacions i dues de renovació de plans d'estudi. A més, també es va dur a terme una avaluació del professorat i fins a set avaluacions de qualitat de la recerca. Fonolleda ha especificat que amb el que porten d'aquest 2020 s'han fet una desena d'avaluacions i ha afegit que depenent dels anys és fan més avaluacions d'aprovació o més avaluacions de renovacions, les quals s'han de fer cada sis anys.

D'altra banda, Fonolleda ha explicat que el grup de treball sobre la qualitat de l'ensenyament superior d'Andorra format pel Govern, les universitats i l'AQUA, durant el 2019, ha dut a terme el marc nacional d'avaluació de la qualitat, ha definit les dimensions de qualitat i els criteris de qualitat per a cada dimensió i ha discutit sobre els processos d'avaluació i la redacció de guies d'avaluació. Finalment, en aquest passat any, l'agència també ha establert col·laboracions, convenis i afiliacions amb altres entitats internacionals.