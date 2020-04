Tècnics i lampistes, els altres herois del coronavirus

“Ningú es quedarà dues setmanes amb la rentadora espatllada o sense calefacció”, assegura el responsable de l’empresa d’electricistes Momo. Tant ell com la resta de lampisteries del país mantenen la persiana abaixada però amb els serveis mínims garantits. Són els altres herois del coronavirus: els que ningú aplaudeix ni té presents, però que tothom necessita quan el radiador no escalfa o el forn no funciona. “M’acaba de trucar una dona que està sense llum a casa per culpa d’una avaria als ploms. En principi tinc l’empresa tancada però si em truquen per casos així, no em puc negar a atendre’ls”, assegura.

Des de l’empresa Electromuntatges Sansa ens expliquen que estudien cada cas i decideixen si és una urgència. “Tenim electricistes que tenen fills i no els volem posar en risc, així que primer preguntem una mica les condicions de cada persona que ens truca, quin és el motiu de la trucada i decidim si hi anem i quin dels nostres treballadors hi va”, detalla la persona que aquests dies atén les demandes.

Les empreses com Piman, que cobrien les avaries d’hotels i restaurants, s’han quedat temporalment sense feina, “ja que com és un sector obligat a tancar, de retruc ens ha perjudicat a nosaltres”, lamenten, però de mitjana la resta de lampisteries resolen mitja dotzena d’urgències a la setmana. Que l’aplaudiment d’aquest vespre, sigui també per a ells.