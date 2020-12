Tecnologia via satèl·lit per preveure riscos naturals a llarg termini

Actua Innovació i l'empresa Aistech Space han signat aquest dijous un conveni de col·laboració a la Casa de la Muntanya d'Ordino per explorar el desenvolupament a Andorra de noves tècniques geoespacials i d'imatge via satèl·lit relacionades amb la muntanya. L'empresa està especialitzada en el monitoratge de la Terra mitjançant la seva pròpia constel·lació de satèl·lits, i també en la generació d'intel·ligència geoespacial a partir de l'anàlisi de dades terrestres captades des de l'espai. Segons ha explicat el director d'Actua Innovació, Marc Pons, aquesta iniciativa serveix per validar la tecnologia que s'utilitza i també enriquir el coneixement. A més, a llarg termini pot esdevenir una eina de detecció precoç de possibles riscos naturals, com allaus, possibles incendis originats de manera natural o els efectes del desgel.

El cofundador d'Aistech Space, Carles Franques, ha explicat que amb aquesta tecnologia "serem capaços de monitorar la coberta de neu i veure com evoluciona, no només a l'hivern per riscos d'allau, sinó per veure quin és l'impacte que pot tenir el desgel en el curs dels rius". Per tant, es basa en un sistema que ofereix "models predictius" per tal que Actua i el Cenma puguin reduir costos i evitar eventuals riscos a la natura. Així, aquesta setmana ja s'ha començat amb la instal·lació d'alguns sensors al refugi de Sorteny, que es connectaran amb els satèl·lits d'Asitech, i permetran el monitoratge de manera contínua i recurrent de variables crítiques. L'empresa preveu desplegar una constel·lació d'uns 120 satèl·lits entre el 2024 i el 2025, "i això ens permetrà tenir una comunicació molt enfocada al monitoratge i control d'actius pràcticament en temps real i en qualsevol lloc del món".

651x366 Una mostra dels satèl·lits d'Aistech. / M. P. (ANA) Una mostra dels satèl·lits d'Aistech. / M. P. (ANA)

Aquests ginys van acompanyats de manera paral·lela d'una altra constel·lació que integra una trentena de satèl·lits que proporcionen una imatge tèrmica d'alta qualitat, que afavoreix a "proporcionar imatges dels principals punts d'interès del món". Fins al moment, Franques ha explicat que "hem començat monitorant certes variables de Sorteny i estem començant a veure el monitoratge d'una estació meteorològica", i la idea és començar a instal·lar certs sensors que permetin conèixer els volums de cabals d'aigua als rius del país.

Malgrat l'objectiu final, les aplicacions que s'estan treballant actualment "no van enfocades a un sistema d'alerta primerenca", ha indicat Pons, sinó que la voluntat és detectar una certa activitat "perquè després ens serveixi com a predicció". En una primera fase es treballarà sobre com automatitzant una imatge de satèl·lit "podem identificar allaus", de les quals ara no hi havia cap informació.

Per la seva banda, el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha ressaltat que suposa una satisfacció treballar de manera conjunta amb una empresa "puntera i innovadora en un camp en el qual som novells". Així, ha destacat que "aquesta és una mostra més que Andorra és un bon lloc per testar tecnologia, innovar en nous sectors i desenvolupar un sistema de verticals que fins ara no teníem".

Per últim, cal destacar que Aistech és la tercera empresa mundial i primera a escala europea que analitza el trànsit aeri via satèl·lit. Això suposa que es pugui proporcionar informació als agents vinculats al sector per identificar la posició real de qualsevol avió en tot el món. L'acord entre Actua i Asitech té una durada inicial de sis mesos, prorrogable per períodes del mateix termini.