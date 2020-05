Els Teixidó posen en mans dels seus advocats les informacions que els relacionen amb una xarxa d'EPO

Aquest dijous el portal Infotrail.es publicava que els germans Ferran i Xavier Teixidó estarien suposadament implicats en l'operació Hipoxianet, una xarxa que la guàrdia civil espanyola va desarticular el mes de gener i que estaria suposadament dedicada a la venda d'EPO. Veure el seu nom en aquesta informació ha sorprès els germans, tal com explica Ferran, que manifesta que ja ho han posat en mans dels seus advocats per treure l'aigua clara de tot aquest assumpte, del qual neguen cap tipus de vinculació i, fins i tot, saber-ne res.

Teixidó explica que òbviament no tenen res a veure amb el consum d' EPO ja que recorda que, especialment ell que ha competit internacionalment, ha passat diversos controls i si hagués donat positiu l'agència andorrana hagués estat coneixedora d'aquests fets i haguessin transcendit. I si del que se l'acusa és de vendre o comprar aquesta substància, ho nega encara més rotundament. "Ni n'hem venut ni n'hem comprat i ara el que volem és saber com és que surt el nostre nom", afirma. D'aquesta manera, apunta la possibilitat que els noms surtin enmig de la investigació en algun tipus de comunicació, com correus electrònics, que ells s'haguessin fet amb altres esportistes. En aquest sentit, destaca que en aquesta investigació hi ha 250 esportistes de diferents nacionalitats implicats i que potser els seus noms podrien sortir per algun contacte amb algun d'aquests esportistes. Diu que és l'única explicació que troba a tot plegat.