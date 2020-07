Temperatures de fins a 35 graus, en la setmana de més calor de l'estiu

Avui és el dia de calor més forta d'aquest estiu fins ara. Aquest matí la pujada del termòmetre ja s'ha començant a notar en algunes comarques del Ponent català. Aquesta tarda alguns termòmetres podrien arribar fins als 40 graus a Ponent, i al Principat arribaran als 35, a Sant Julià de Lòria, i als 34 a les parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Al país veí del sud, a la Catalunya Central i en alguns punts de l'Empordà la temperatura saltarà clarament per sobre dels 35 graus. En general a la costa i al prelitoral el termòmetre no pujarà tant, però la sensació tèrmica superarà amb facilitat els 35 graus al migdia. El Meteocat té un avís actiu per calor que afecta un seguit de comarques de Ponent, del Prepirineu i del nord-est, i el perill per calor es considera alt al Segrià, al Pla d'Urgell, al Bages i a l'Alt Empordà.



Aquesta setmana serà en conjunt la de més calor d'aquest estiu fins ara, però entre demà i sobretot dimecres la temperatura es moderarà, amb una baixada de fins a 3 o 4 graus. Entre dijous i dissabte una segona fuetada de calor molt forta podria fer que encara se superessin les temperatures d'avui, sobretot a la costa catalana i el prelitoral. Al voltant de divendres cal esperar novament temperatures extremes, i en aquest cas segurament els avisos del Meteocat afectaran més comarques.

Cap al final del cap de setmana un nou canvi de masses d'aire farà que la calor molt forta s'interrompi en l'inici de la setmana que ve, però és poc clar si aquesta refrescada durarà o si més aviat quedarà contrastada ràpidament per un nou pic de calor.