Els tests d'anticossos a la població, a partir del 4 de maig

Els tests d'anticossos es començaran a fer a la població a partir del pròxim dilluns, 4 de maig. L'operativa dissenyada pel Govern que s'iniciarà aquest dimecres servirà perquè els comuns comencin a donar cita prèvia a les més de 53.000 persones que ja l'han demanat. Els primers dies de posada en marxa, per tant, s'empraran per fer les proves als sanitaris, voluntaris i el personal dels centres sociosanitaris de centres públics i privats. Aquest primer pas, segons ha detallat aquest dilluns el director de Protecció Civil, Cristian Pons, permetrà "assegurar-nos dels procediments, temporalitzar-los i veure que tot funciona segons el previst".

Pons ha donat més detalls de quins seran els procediments a seguir per a la posada en funcionament dels tests massius. Cal recordar que la primera onada s'estendrà al llarg de deu dies i es trobarà en funcionament de les 8 a les 20 hores. La previsió és que es puguin fer uns 140 tests al dia en cadascun dels 59 'stop labs' que hi haurà repartits pel país, el que suposa uns 8.000 diaris gràcies a la col·laboració de més de 700 persones diferenciades entre sanitaris, voluntaris i efectius logístics.

En cada 'stop lab' hi haurà diverses zones de control integrades per un sanitari i dos auxiliars que s'encarregaran de fer la lectura de les proves i entrar els resultats a la base de dades, sempre sota la supervisió d'un coordinador sanitari. Pons ha explicat que els temps de durada estimat per a una família de quatre persones és de 20 minuts i, per tant, serà aquest el període de temps que es donarà entre cita i cita. En aquests espais també hi haurà personal del comú que es dedicarà a la identificació de les persones i al seu control i dos coordinadors de Protecció Civil i de Creu Roja, que seran els responsables de revisar horaris i actuaran com a enllaç amb el centre de comandament. Precisament aquest centre serà des d'on es gestionaran totes les dades i estarà obert el mateix temps que els laboratoris.

El director de Protecció Civil també ha especificat, per parròquies, els indrets on s'ubicaran els 'stop labs'. A Canillo hi haurà quatre a l'aparcament Prat del Riu amb 30 efectius; a Encamp s'ubicaran a la zona del Funicamp, al Poliesportiu i també al Centre Esportiu del Pas de la Casa i es comptarà amb 60 efectius; a Ordino estarà a l'aparcament Prat del Call on hi haurà poc més de 35 efectius; a la Massana les zones triades han estat Santa Caterina i la Closeta amb 37 efectius; a Andorra la Vella els punts escollits han estat l'aparcament Centre Ciutat, el Centre de congressos i el Parc de Bombers amb 87 efectius; a Sant Julià de Lòria s'ubicaran a l'aparcament del Prat Nou i es comptarà amb la participació de 47 efectius, i a Escaldes-Engordany es farà a l'aparcament del Prat Gran amb l'ajuda de 68 efectius.

El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recomanat que, en la mesura del possible, els nuclis familiars es dirigeixin als punts en un mateix vehicle i ha recordat a tot aquell que no disposa de mitjans informàtics per demanar cita prèvia que pot adreçar-se al comú per a fer el tràmit. Els transfronterers s'hauran d'adreçar a l''stop lab' que hi haurà a Santa Coloma.