Toc de Benazet a les persones en aïllament que “no s’ho prenen seriosament”

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha alertat aquest dimecres, que hi ha persones “que no es prenen l’aïllament de manera seriosa”. “Des de prevenció de la salut m’han alertat que hi ha persones en aïllament que no l’estan complint”, ha dit el ministre, per recordar que aquesta conducta “contravé la llei de Sanitat i preocupa pel risc d’una persona que està aïllada perquè pot tenir el virus, el pugui transmetre”. “Vull recordar que no donem cames als virus”, ha insistit el ministre, per afegir que “totes aquelles persones que estan sota aïllament han de complir-lo rigorosament”. Des de Govern han recordat que s’han retallat els períodes d’aïllament, de dues setmanes a entre 7 i 9 dies, que és quan es fan una segona prova.



Govern està “preocupat” per la tendència a l’alça de contagis al país durant les darreres setmanes. En roda de premsa celebrada aquest dimecres després del Consell de l’Executiu, el ministre de Salut ha explicat que hi ha 346 persones que han passat o que tenen el virus des de l’inici de la segona onada, ara fa 55 dies. D’aquests, hi ha 237 casos actius, una xifra que suposa 14 casos més que dimarts. Hi ha sis pacients a planta d’hospitalització, un d’ells ha sortit avui de la UCI. “Cap d’ells revesteix d’una situació de gravetat que fa que puguin acabar a Cures Intensives, ha dit Benazet. Actualment, queda a l’UCI un pacient provinent de la Seu d’Urgell, que no està ventilat mecànicament.



Fa gairebé dos mesos d’evolució de la segona onada de contagis, i en comparació amb el mateix període de la primera onada, “la corba és molt diferent tot i que hi ha una escalada de casos els darrers dies”, ha observat Benazet. En la primera onada, a aquestes alçades s’havia passat del pic d’hospitalitzats, que va arribar a ser de 65, amb 19 pacients intubats a l’UCI.



“La situació és molt diferent, però hi ha una tendència a l’alta, amb 101 casos nous des de dimecres passat, amb una taxa de reproducció d’1,5, quan el percentatge ideal és 1. Aquesta és una xifra que ens obliga a extremar les mesures de protecció, perquè amb la represa d’activitats ens preocupa que tinguem un increment de la pressió sanitària”, ha explicat el ministre.

Pel què fa al cribatge el retorn a les escoles, Benazet ha dit que evoluciona “a bon pas”, perquè ja han obtingut alguns resultats de la primera tanda i no hi ha positius. Des de Govern recorden que a partir de divendres es reactivarà el telèfon 188 per atendre les preguntes de familiars. Per a tothom qui vulgui fer consultes, el servei telefònic tindrà un horari de funcionament de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

“Amb el turisme ens contagiem poc, però en canvi sí que passa amb les festes familiars, reunions que no són amb grups habituals de convivència, barbacoes... per això recordem sempre, en qualsevol cas, rentar-se bé les mans, mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada”, ha dit Benazet, per afegir que “aquest virus ha vingut per quedar-se i mentre estigui amb nosaltres hem de lluitar conjuntament per evitar-ne la transmissió”.