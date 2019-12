Tocar el contrabaix de manera inusual

Des que té memòria, recorda que l'asseien en un sofà durant una hora al dia a escoltar música, i amb vuit anys ja estava apuntat al conservatori. Toni Fernández, un jove andorrà de 25 anys, que porta des de sempre vinculat amb el món de la música i assegura que quan era ben petit, ja copiava les cançons de la televisió amb els pianos de joguina que tenia. A aquesta passió per la música, se li ha de sumar un hàndicap, que en cap cas l'ha allunyat de lluitar per allò que el motiva, i és que és invident. Després d'haver tocat el piano, la guitarra o el baix, fa poc més d'un mes i mig que va decidir endinsar-se amb el contrabaix.



Actualment, Fernández es troba en el tercer curs del grau superior en interpretació de jazz i música moderna, al taller de música de Barcelona. Tot i que el seu instrument oficial del grau és la guitarra, i que durant aquest curs ha agafat el baix com a instrument secundari, ha decidit, a compte propi, començar a tocar el contrabaix. "És un instrument que sempre m'ha cridat molt l'atenció", ha declarat Fernández, qui ha assegurat que la primera vegada que li van ensenyar un contrabaix va veure que de manera regular, és a dir, de peu, no el podia tocar i ho va deixar estar. Més endavant, "un dia a l'escola vaig trobar els contrabaixos i vaig decidir provar-ho com toco la resta d'instruments" (sostinguts a la falda). Un cop va comprovar que d'aquesta manera inhabitual era capaç de tocar-lo, va decidir començar a practicar en solitari amb autoaprenentatge.



A més de l'obstacle visual, Fernández també té uns problemes als braços que no li permeten fer la rotació completa. És per aquest motiu que ha hagut d'esbrinar quina és la manera més fàcil de col·locar la mà esquerra per tal de poder quadrar bé l' afinació de l'instrument. "El contrabaix és molt gran i completament diferent dels baixos o guitarres als quals estava acostumat. Vaig veure que s'havia de jugar molt amb la mà esquerra", ha declarat, fet que li suposa una complicació extra.



Actualment, Fernández ha explicat que no està rebent cap classe oficial de contrabaix tot i que quan es posa a tocar al magatzem de l'escola, algun cop, el director del centre, que és contrabaixista, "s'està uns minuts allà observant-me i sempre em dona algun consell per ajudar-me".



Tot i haver realitzat algun directe amb el contrabaix, com per exemple, en una sessió d'improvisació, indica que li agradaria poder fer més concerts amb aquest instrument. Segons les dades i la informació que maneja tant ell com l'escola, Fernández és l' única persona que toca amb el contrabaix recolzat a la falda. "Quan practico vaig sempre amb la filosofia de prova i error", ja que de la manera que ho practica, és tot molt experimental, ha comentat. D'altra banda, Fernández ha reconegut no ser l'únic invident que toca aquest instrument, ja que a Salamanca també n'hi ha un que el toca, això sí, de la manera tradicional.



Després d'haver-ne provat diversos, Fernández pot declarar que "cada instrument té el seu lloc i el seu moment" per a ell, però ha matisat que es troba molt aficionat al baix. "Actualment és l'instrument al que li estic traient més rendiment", ha confirmat, ja que és el baixista d'' Els Pali ', un grup de flamenc fusió d'Andorra. A banda, també té algun projecte de rock instrumental amb la guitarra i ha tingut l'oportunitat de tocar amb gales benèfiques, una de les quals, li va permetre actuar en solitari al Gran Teatre del Liceu.