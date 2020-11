Torna el Tour el 2021

Cinc anys després, Andorra tornarà a acollir el Tour de França el 2021 amb una arribada, una jornada de descans i una sortida. La ronda francesa arribarà al Principat provinent de Ceret l'11 de juliol amb un final d'etapa a Andorra la Vella. L'endemà hi haurà una jornada de descans i el 13 de juliol, des del Pas de la Casa es donarà el tret de sortida en una etapa que es dirigirà cap a Saint-Gaudens, de nou en territori francès. Així ho ha confirmat el director del Tour, Christian Prudhomme, en una presentació inusual del recorregut, realitzada a través de la televisió francesa a causa de les restriccions establertes a França per la pandèmia de la Covid-19.

La 'Grande Boucle' arribarà a Andorra l'11 de juliol i entrarà al país per la frontera francoandorrana, creuarà el Pas de la Casa, el Port d'Envalira per després dirigir-se a Soldeu, Canillo, Encamp, passant per Beixalís, Anyós i Escaldes-Engordany, i amb arribada a Andorra la Vella. L'itinerari transcorrerà durant uns 50 quilòmetres dins el territori andorrà, similar als de l'edició del 2016. Després d'aquesta etapa, l'organització del Tour farà una jornada de descans a Andorra i el 13 de juliol els corredors sortiran des del Pas de la Casa per dirigir-se de nou a territori francès.

Aquesta serà la segona vegada que una etapa del Tour arriba a la capital, i ja va ser meta també el 1964 i sortida el 1993, 1997 i el 2009. Per la seva part, Arcalís ha estat arribada el 1997, el 2009 i el 2016. Pal va ser arribada el 1993 i Escaldes-Engordany va ser sortida en l'edició del 2016. Per tant, l'any vinent, el Pas de la Casa acollirà per primera vegada una sortida.

El Tour de França, un esdeveniment esportiu mediàtic

Després d'un 2020 a Andorra sense la possibilitat d'acollir esdeveniments esportius de renom internacional a causa de la Covid-19, el Tour de França és una de les competicions esportives que més poden ajudar a donar a conèixer Andorra com a destinació turística arreu del món, explica Andorra Turisme a través d'un comunicat. A més, amb una jornada de descans inclosa, l'objectiu és atraure aficionats al món del ciclisme al país i així augmentar les pernoctacions per tal de dinamitzar el sector turístic.

En aquest sentit, cal recordar que en l'edició del 2016, l'etapa més vista va ser la d'Andorra amb una mitjana de 14 milions de teleespectadors i un pic d'audiència a l'arribada de 20,5 milions. El Tour de França s'emet en 190 països a través de 100 canals de televisió, dels quals 60 ho fan en directe. L'emissió de la ronda francesa suposa més de 23.500 hores de televisió i una mitjana d'audiència de gairebé 4 milions de teleespectadors. També destaquen els 7,5 milions de fans que acumula en els diferents perfils de les xarxes socials.