Torna el partit benèfic 'Champions for Unicef' aquest dimarts a Escaldes-Engordany

Una vegada més, i per sisè any consecutiu, el MoraBanc Andorra i Unicef organitzen aquest dimarts el partit de bàsquet benèfic 'Champions for Unicef' al pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany. La totalitat de l'import que es recapti amb el preu de les entrades anirà adreçat al programa que actualment Unicef està finançant a Bhutan. Segons ha detallat la directora de l'entitat, Marta Alberch, Bhutan "és un país que té la taxa d'infants amb discapacitat més elevada de la mitjana mundial", i les tradicions culturals d'aquest territori fan que "les persones que pateixen discapacitat estiguin discriminades i estigmatitzades". Per tant, la voluntat des de fa dos anys és que tots els infants que es troben en aquesta situació "tinguin accés tant a la salut com a l'educació" de la manera més adequada i adaptada a les seves necessitats.

Alberch també ha assenyalat que aquests diners ajudaran a finançar una escola de la zona especialitzada en "ensenyar el llenguatge de signes a tots els nens amb alguna discapacitat auditiva o de parla", i és per aquest motiu que ha encoratjat la ciutadania a comprar les entrades, a un preu de 5 euros, i omplir el pavelló.

La jornada benèfica tindrà el mateix format que l'any passat. Es disputaran dos partits, a les 19 i a les 20 hores. El primer d'ells s'ha anomenat com a 'vintage' i hi participaran personalitats polítiques del país com els cònsols de Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Encamp, Josep Majoral, Rosa Gili i Laura Mas; el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, o els consellers generals del PS Pere López i Joaquim Miró. D'altra banda i un cop hagi finalitzat el primer partit, es donarà pas al segon 'matx' en el qual hi prendran part esportistes del país i d'altres de residents com és el cas d'Ildefons Lima, els germans Espargaró, Margot Llobera, Mimi Gutiérrez, 'Purito' Rodríguez o Carola Vila, entre d'altres.

El president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ha reconegut que aquesta "és una causa que ens encanta" i ha definit l'esdeveniment com "un clàssic". També ha fet pública la seva il·lusió per tornar a repetir aquesta jornada i ha assegurat que aquest és un gran moment per posar-lo en marxa després de la classificació històrica del primer equip de bàsquet a les semifinals de la Copa del Rei. Per la seva banda, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha manifestat que "qualsevol acció amb destinació benèfica" és positiva i ha felicitat el primer equip pels resultats obtinguts.