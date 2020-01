Torna el nivell tres de vigilància a la Portalada

A causa de les darreres precipitacions i amb la previsió d'una possible reiteració, els ministres i els tècnics dels departaments de Justícia i Interior i d' Ordenament Territorial, a més de l'empresa externa de geòlegs que fan seguiment de la zona, han decidit augmentar el nivell de vigilància i ampliar amb algunes mesures de control complementàries la zona de la portalada a la CG1, segons informa aquest dijous el Govern en un comunicat.

Per aquest motiu, els efectius dels bombers i la policia s'hi mantindran les 24 hores del dia per controlar el pas dels vehicles. Tampoc es podrà utilitzar la part sud de l'aparcament de davant del Punt de Trobada des de les vuit d'aquest vespre. No obstant això, el centre comercial pot obrir amb tota normalitat. A aquestes mesures se sumen els controls rutinaris que tècnics i geòlegs fan per tal de monitorar els moviments rocosos de la muntanya. El protocol de vigilància preventiva no té cap afectació a la circulació.