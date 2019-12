Torres destaca que els "detalls" que falten per acabar les avingudes poden estar enllestits al gener

Les obres a les avingudes Joan Martí i François Mitterrand d' Encamp estan gairebé enllestides i la previsió és que durant el mes de gener, quan les empreses de la construcció tornin de les vacances de Nadal, els treballs puguin quedar totalment acabats. En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia, J ordi Torres, ha destacat que falten "alguns detalls", i en aquest sentit, hi ha alguna zona de voravies per "acabar de pavimentar" així com el mobiliari urbà i "algun fanal", és a dir, petits treballs que poden estar enllestits durant el primer mes de l'any.

Torres ha reconegut, com ja ho ha fet en altres ocasions, el perjudici que aquestes obres han suposat, especialment, per als comerciants de la zona però ha incidit en què aquests treballs han de servir per crear "un punt d' atracció de la parròquia", un espai on la gent anirà a passejar, la qual cosa, ha afegit, beneficiarà aquests comerços. Torres ha destacat que aquests dies de gran afluència al país també es veu moviment a la zona remodelada de les avingudes però ha remarcat que per poder determinar si això ha tingut un impacte per als comerciants, caldrà esperar al fet que passi un temps, per realment "afirmar" que hi ha hagut un increment de les vendes.

Cal recordar que la remodelació de les avingudes ha estat una de les obres més importants d'aquest darrer mandat comunal amb un pressupost inicial de 5,3 milions d'euros. Les obres havien de durar deu mesos i havien d'haver estat acabades a principis d'aquest mes de desembre, però finalment el termini s'ha allargat.