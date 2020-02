Torxes per les pensions

Les mobilitzacions a l'estat francès en contra de la reforma de les pensions van iniciar-se al desembre, amb parades multitudinàries avivades per la insatisfacció de la gent. Protestes que es van traslladar al Principat, amb jornades de vaga entre alguns dels membres de la docència del Lycée Comte de Foix, institució que depèn del ministeri d'Educació francès. Dos mesos després, i conscients que l'aturada de les classes perjudicava tant a alumnes com a famílies, han volgut protestar amb una concentració a la plaça on havia de construir-se l'edifici de The Cloud, il·luminant la mobilització amb torxes.

"La reforma de les pensions castiga molt als professors", explica un dels membres de la representació dels professors intersindical d'Andorra, Cris Noguer, donat que "es perdrà entre un 30% i un 40% de l'import de la pensió". Les simulacions mostren que suposaria la pèrdua d'entre 600 i 900 euros de la pensió total. La reforma comportaria, a més, l' ampliació de l'edat de treball fins als 70 anys, ja que el nou sistema de punts comporta l'obligatorietat de cotitzar un mínim de 42 anys. Tot això en un moment on l'entrada al món laboral dels professionals de la docència cada vegada s' allarga més.

Una professió feminitzada

Segons Noguer, la reforma del sistema de pensions gal perjudicaria especialment a dos col·lectius de professors. Per una banda a les dones, que representen un percentatge ampli al ser “una professió molt feminitzada” i que, precisament, són elles les que “deixen de percebre el sou durant una part de la carrera” a causa de l’aturada per la baixa maternal. Aturada que repercutirà en el comptatge de punts i, per tant, també en l’import de la jubilació. Els joves són l’altre col·lectiu perjudicat, ja que són “als que els hi tocaria de ple la reforma”, afirma el membre del sindicat de professors.