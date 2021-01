La Trail 100 Andorra-Pyrenees, la nova prova esportiva de muntanya d'Ordino pel 2021

L'estiu del 2021, Ordino tornarà a acollir una cursa de muntanya de trail, la Trail 100 Andorra-Pyrenees. La prova esportiva, que s'emmarca dins l'Andorra Multiesport Festival, s'ha presentat aquest dilluns a la Casa de la Muntanya d'Ordino juntament amb el comú de la parròquia, Actua i The Ironman Group. La cursa es farà entre el 24 i el 27 de juny amb quatre proves de diferents recorreguts amb distàncies i nivells de dificultat que aniran des dels 7,5 fins als 125 quilòmetres i que tindran com a epicentre, Ordino, ja que totes les curses tindran la sortida i l'arribada a la parròquia. Des de l'organització es preveu que hi hagi una participació d'entre 2.500 i 3.000 atletes amb unes previsions de retorn econòmic pel país de 6,2 milions d'euros, ha explicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.

En aquest sentit, Gallardo ha presentat les aproximacions de la prova, i a banda dels corredors, s'espera que hi assisteixin 7.500 acompanyants amb una despesa per dia i persona de 155 euros per quatre dies que dura l'esdeveniment. Pel que fa a les proves, la de 7,5 quilòmetres serà el diumenge 27 de juny, de la mateixa manera que la de 24,4 quilòmetres. La de 56,8 s'iniciarà el dissabte dia 26 i la de 125 quilòmetres el divendres 25 de juny. El recorregut més llarg farà una volta al país passant per tots els refugis guardats i per totes les parròquies, i pràcticament tots els recorreguts seran en corriols. Amb la Trail 100 Andorra-Pyreness "hem buscat obrir opcions d'aventura per tots els nivells", ha explicat el director d'Operacions Ironman al sud d'Europa, Ferran Giménez, remarcant que la prova forma part de l'Andorra Multiesport Festival que tindrà tres altres proves al país durant l'estiu. "Es busca convertir Andorra en la seu dels esports de resistència pels propers quatre anys", ha declarat Giménez, qui ha afegit que les inscripcions s'obriran aquest proper dijous 21 de gener.

Quant a la participació, Giménez ha assegurat que hi haurà 500 participants per cursa segurs i "el límit es marcarà més endavant quan tinguem clares les restriccions sanitàries del moment". Durant la presentació, el ministre, ha comentat que el perfil del corredor en aquestes proves acostuma a ser un directiu o empresari amb una renda mitjana i alta d'entre 40 i 45 anys i sol haver-hi un 60% d'homes i un 40% de dones. Pel que fa a la procedència dels atletes, s'espera que una gran part siguin espanyols, més concretament, al voltant del 36%, seguit d'un 24% d'andorrans i francesos, un 4% de portuguesos i el 12% restant, seran atletes provinents d'altres indrets. En la presentació, ja s'ha avançat que un dels ambaixadors de la prova, serà l'atleta professional, Pau Capell.

Gallardo ha reiterat que l'organització d'un esdeveniment d'aquestes magnituds, a banda de generar riquesa i posicionar al país, també ajuda a diversificar el model econòmic i turístic. "És un projecte estratègic per impulsar el sector dels esports", ha assegurat el ministre, reconeixent que no hi havia cap altre indret millor per fer una prova de trail al país que Ordino. A més, com a novetats, la prova passarà per indrets que fins a la data no s'hi havia passat, ja que "sempre estem buscant la novetat" i la franquícia Ironman és sinònim de qualitat, ha subratllat Gallardo.

Per la seva banda, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, s'ha mostrat molt satisfet de poder tornar a anunciar una nova prova de muntanya a la parròquia després que l'Andorra Ultra Trail arribés a la seva fi. Així, ha indicat que el nou esdeveniment contribuirà a potenciar "la nostra trajectòria en la pràctica dels esports de muntanya" amb una nova marca "que ampliarà el prestigi i ajudarà a conèixer els esportistes andorrans". A més, Mortés ha volgut recordar que Ordino és reserva de la biosfera, i que per tant, proporciona un marc idíl·lic per la prova.