Transformar hotels buits en casals per a padrins o joves?

Ningú dubta que la pandèmia ha canviat i canviarà el model turístic de moltes ciutats. I Andorra, segurament, i tot i que ha salvat la temporada d’estiu amb les visites que han arribat dels països veïns, a la llarga, tampoc se salvarà d’aquesta dinàmica. La proposta de transformar hotels buits, que hagin de tancar, en casals per a padrins o joves arriba des de Barcelona, on el sector ha sortit bastant més malparat dels efectes de la pandèmia que el Pirineu.



L'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) ha empaperat aquest dilluns la porta de l'hotel Rivoli, a la Rambla barcelonina, amb tot de propostes per reconvertir aquest edifici tancat des de fa mesos. "Ens calen casals de gent gran, centres de cures, espais de joves...", asseguren des de la plataforma, que, aprofitant que diumenge es commemorava el Dia Internacional del Turisme i que aquest any la Covid ha impedit cap tipus d'anàlisi positiva per part del sector, ha demanat a l'administració que avorti qualsevol pla per rescatar-lo.



I és que, mentre a Andorra l’ocupació de final d’estiu ha estat d'un 60%, a Barcelona no ha arribat ni a la meitat. Actualment tenen per sota del 15%, amb un de cada quatre establiments oberts. Davant aquesta situació, el gremi d’hotelers ha demanat un rescat “a fons perdut” de 450 milions d’euros. L’entitat no vol ni sentir parlar d’un rescat, i demanen donar un nou ús a infraestructures que abans servien per al turisme.



Tornant a Andorra, el sector havia demanat allargament dels ERTOs que afecten alguns treballadors, més enllà del desembre. Una proposta que el cap de Govern, de moment, ha rebutjat. El director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, “entén” que “ara mateix és el que toca, perquè hi ha dos sectors que estan pitjor que l’hoteler, perquè encara no han obert”.



Pujol, però, ha recordat que entre comerç i turisme hi ha uns 9.000 assalariats al país. “En cas que no puguem obrir a l’hivern, ni el cap de Govern ni ningú no deixarà caure un sector que suposa un 20 o 25% del PIB. N’haurem de tornar a parlar al desembre”, pronostica. “Hem d’utilitzar les eines que té el país, però dubto que haguem d’anar tan lluny com han anat a Barcelona perquè allà porten set o vuit mesos molt dolents”, diu Pujol.



Des de la UHA auguren una temporada d’hivern que “anirà malament segur, però si la gent pot venir com ho ha fet a l’estiu també ho salvarem. Això sí, a la que hi hagi tancament de fronteres, si aquest és entre el desembre i el març, sí que estarem morts, però intentem ser positius”.



Pel què fa a la reutilització d’hotels buits que proposen a la capital catalana, Pujol veu la iniciativa “impensable” a Andorra. “Aquí, fora de temporada hi ha pocs hotels que tanquin, i mentre a Barcelona gairebé tots els establiments pertanyen a cadenes, aquí són en propietat, o sigui que si aquí un hotel no funciona, el propietari canviarà de grup de gestió, però no quedarà en desús”, conclou.