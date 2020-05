Traslladat a l'hospital després de travessar la rotonda del túnel de les Dos Valires amb el seu vehicle i bolcar-lo

El conductor d'un Volkswagen Golf amb matrícula del Principat, un home resident de 30 anys, ha hagut de ser traslladat aquesta matinada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ferides considerables després de bolcar el seu vehicle en passar per sobre de la rotonda del túnel de les Dos Valires. Segons ha apuntat aquest dimarts el cos d'ordre, els fets han tingut lloc a les 3.41 hores de la matinada.

Tot i que les causes estan encara per determinar, el conductor hauria circulat per sobre de la rotonda i, a causa d'aquesta circumstància, hauria sortit projectat enlaire, per la qual cosa ha acabat bolcant. En caure a terra, el turisme s'hauria arrossegat uns metres fins a topar amb la barana de protecció. El sinistre, on només s'ha vist aquest vehicle implicat, també ha provocat ferides lleus al passatger, un jove resident de 18 anys.

D'altra banda, les autoritats també han informat d'un accident per abast a les 7.36 hores al número 50 de l'avinguda Sant Joan de Caselles, a Canillo. En el xoc s'han vist implicats un turisme BMW 325 i una furgoneta Dacia Dokker, ambdós amb matrícules del Principat. El conductor de la furgoneta, un home no resident de 31 anys, ha resultat ferit lleu.