Traslladats a l'hospital els cinc casos positius per Covid-19 del Cedre

El ministeri de Salut ha decidit aquest diumenge traslladar els cinc pacients del Cedre amb Covid-19 positiu a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb la voluntat de "poder anar recuperant l'ús habitual" del centre sociosanitari. Així mateix, els residents del Cedre que actualment es trobaven aïllats a l'hotel Fènix, podran ara retornar a la seva residència, on només queda un pacient en convalescència. Aquest trasllat provoca que, en aquests moments, al centre hospitalari hi hagi 8 casos positius, dels quals 7 estan a planta (2 persones que ja hi eren més 5 del Cedre) i 1 roman a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica.

Al llarg de les darreres 24 hores també hi ha hagut un nou contagi per la malaltia, fet que fa pujar el nombre de casos totals a 763, dels quals 59 són actius. Els casos recuperats es mantenen com aquest dissabte en 653, igual que les defuncions, que segueixen sent 51. Entre els professionals de la salut hi ha encara 16 positius i 2 més que provenen dels cossos especials.