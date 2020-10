Traslladen nou padrins contagiats de Salita al Cedre

Tot i que la taxa de transmissió del coronavirus està disminuint a mesura que passen els dies, Andorra continua en fase d’alerta per l’alt risc de contagis. Com ja va passar durant la primera onada de l’epidèmia, les autoritats han decidit aquest divendres tornar a habilitar la cinquena planta del Cedre com a espai Covid, per encabir les persones d’altres residències i centres sociosanitaris que s’hagin d’aïllar.



L’alarma l’han donat nou padrins de Salita que, un cop testats, han tingut un resultat positiu. Tot i ser casos amb simptomatologia lleu estan sent traslladats al Cedre on, en principi, no hi ha detectat cap cas de contagi. Però vist el precedent de la primera onada de la primavera, on el coronavirus va fer molt mal en aquest centre, alguns familiars de padrins que hi resideixen han difós aquest divendres, via xarxes socials, el seu malestar per l’organització de les autoritats davant l’afectació que el virus causa en la gent gran.

Segona defunció a la Seu

D'altra banda, la Covid-19 ha provocat la mort d'un dels pacients d'edat avançada i amb patologies prèvies que estava ingressat al Sant Hospital de la Seu d'Urgell . El pacient ha mort aquestes darreres hores per complicacions derivades de la malaltia, tal com ha informat Ràdio Seu . Es tracta de la segona defunció que hi ha a la capital alturgellenca en l'actual segona onada de la pandèmia.