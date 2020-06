La Travessa d'Encamp desafia la Covid-19

El comú d'Encamp ha obert aquest dimarts les inscripcions per la 37a edició de la Travessa d’Encamp, que tindrà lloc el proper 19 de juliol. La històrica cursa encampadana, la primera de muntanya que se celebra després del confinament, tindrà tres modalitats: la popular de 6 km, la mitjana de 11 km i la llarga de 21 km. Les dues últimes categories són puntuables per la Copa d'Andorra.

Els participants s'hi hauran d'apuntar a través del web del comú fins al dia 15 de juliol, ja que enguany no serà possible realitzar la inscripció presencialment. El preu és de 20 euros, tot i que els menors de 18 anys en pagaran 5. Un euro de totes les inscripcions serà per Unicef Andorra. El Pack d’inscripció inclou l’assegurança, productes de la marca OTSO (mascareta, bidó d’aigua i “headband”), barretes energètiques i vals de 2x1 per al Funicamp, i per als 'finishers' mitjons OTSO i medalla. Les categories absolutes compten amb un premi econòmic. De fet, l'organitzador de la cursa d'aquest 2020 és OTSO Sport, després del conveni que va signar amb el comú a principis d'any, que també inclou l’organització de curses Trail Dog i la cursa de 25 km d’Encamp.

El conseller d’Esports i joventut del comú, Xavier Fernàndez, ha explicat que la Travessa d’Encamp “inicialment amb el confinament s’havia ajornat a l’octubre però amb el desconfinament la vàrem reprogramar pel juliol per ser la primera cursa de muntanya d’aquest estiu, i contribuir amb una mesura més a la reactivació de la parròquia a través dels esdeveniments esportius”.