Treball per elaborar un pla nacional per a la lluita contra el tràfic d’éssers humans

El Govern ha aprovat l’informe per donar resposta a les recomanacions del segon cicle de control de la implementació del conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans. En concret, el document aprovat en la darrera sessió del consell de ministres respon a les consideracions que el Grup d’Experts en Acció contra el Tràfic d’éssers humans ( Greta) va emetre sobre la implementació del conveni per part d’Andorra en la seva 34a reunió plenària del 2019. Així doncs, entre les mesures projectades pel Govern per ajustar-se a les recomanacions fetes pel Greta, es destaca la creació d’una taula de treball per a l’elaboració d’un pla nacional d’acció per a la lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes, i el seu posterior seguiment.

Des de l'executiu informen que de manera paral·lela a aquesta feina, i durant el 2019, s’ha realitzat formació dirigida als professionals i de sensibilització a la població. A més, i amb motiu de la celebració del Dia mundial contra el tràfic d’éssers humans, declarat per les Nacions Unides el 30 de juliol, el servei d’atenció a les víctimes del tràfic d’éssers humans de l'àrea de Polítiques d'Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut va organitzar una acció informativa adreçada a la població i una formació per als professionals de la xarxa de suport a les víctimes del tràfic d'éssers humans.

Afegeixen que aquest any 2020, a causa de la pandèmia de la Covid-19, no s’ha pogut realitzar cap acció presencial en el marc del Dia mundial contra el tràfic d’éssers humans, tot i que s’ha fet difusió del tríptic on consta què és el tràfic d’éssers humans, consells preventius i informació sobre el servei d'atenció a víctimes del tràfic d'éssers humans.

Des de l'executiu remarquen que la llei sobre mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i de protecció de les víctimes, que va entrar en vigor el 14 de juny del 2017, "representant un progrés en relació a les mesures necessàries per complir amb moltes recomanacions del primer i del segon cicle d’avaluació de Greta".

El conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans va entrar en vigor el 2011 a Andorra. Des d’aleshores, el Govern ha promogut diverses reformes legislatives per adequar-se al conveni, i s’ha sotmès al seguiment del Grup d’Experts en Acció contra el Tràfic d’éssers humans (Greta).