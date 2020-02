Treballadors del Punt de Trobada titllen de 'culebrot' el procés judicial

Diversos treballadors del Punt de Trobada no amaguen el seu enuig i manifesten el seu "esgotament mental" davant el nou episodi judicial conegut aquest dimarts, en el qual ha entrat en escena el Tribunal Constitucional. En declaracions a l'ARA Andorra, han assegurat estar "cansats de l'agonia personal i professional a la que se'ns està sotmetent" amb les diferents actuacions judicials que s'han succeït les darreres setmanes.

Els empleats consultats per aquest mitjà expliquen que, tret d'excepcions, ningú es preocupa per ells i que es troben enmig d'un foc creuat d'interessos empresarials que "acabarem pagant nosaltres amb els nostres llocs de treball". Cal recordar que l'actual plantilla ha reclamant recentment que se celebrin eleccions per elegir representants sindicals, tal com disposa la llei. Al mateix temps, el futur operador del negoci, Grup Pyrénées, ha començat a contactar empleats per oferir-los un lloc en el nou centre, on es calcula que es necessitaran al voltant de 500 treballadors.

Mentre la incertesa plana sobre el futur de la plantilla, el Tribunal Constitucional ha notificat a les parts que accepta a tràmit el recurs d'empara civil amb efectes suspensius. A la pràctica, això significa que queda en suspens la demanda de la batlle perquè, en virtut de la sentència objecte de la controvèrsia, aquest dimecres la societat explotadora del Punt proposés un pla de desallotjament del centre.

El Tribunal Constitucional té ara dos mesos per estudiar el cas i resoldre un cop les parts hagin presentat les respectives al·legacions. Mentrestant, tot plegat continua igual excepte la paciència dels treballadors, que avancen que estudien organitzar alguna acció de protesta.