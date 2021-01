Treballs per fer Callaueta carrer per a vianants

Les obres de remodelació per fer el carrer Callaueta d’Andorra la Vella (a la zona de Prada Ramon) per a vianants han començat aquest dilluns al matí, tal com informa el comú d'Andorra la Vella a través de les xarxes socials. Els treballs, que van ser adjudicats pel comú d’Andorra la Vella a finals de l’any passat per un import de 380.000 euros, estaran enllestits a la primavera; de fet, les previsions inicials són que estiguin acabats durant el mes de març. Les obres permetran que aquest carrer sigui exclusiu per a vianants i formen part del projecte de remodelació i dinamització que la corporació comunal vol tirar endavant en els propers anys per canviar la imatge d’aquesta zona de la parròquia.