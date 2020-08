Treballs de millora a les voravies del coll d'Ordino

El comú d'Ordino ha adjudicat el concurs per a la realització dels treballs de condicionament de les voravies de la carretera del coll d'Ordino. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Locub, SA per un import de 119.773,30, tal com apareix publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dimecres. Des del comú informen que aquests treballs de condicionament són per motius de seguretat i expliquen que l'obra consistirà en la col·locació d'una barana de fusta en els trams de la carretera on no hi ha voravies. Així, si tot va segons el previst, els treballs començaran al mes de setembre i el termini de realització de les obres serà de deu de setmanes.

D'altra banda, al mateix BOPA també apareix publicada l'adjudicació per a la realització de treballs de rehabilitació d'un aparcament a la Clota Verda. La modalitat de contractació ha estat l'ordinària a través d'un concurs i per un import d'adjudicació de 70.185,25 euros a l'empresa Pidasa Serveis, S.L. De fet, les millores consisteixen en el tancament de l'aparcament amb baranes de seguretat, en l'asfaltatge de l'aparcament, en pintar les places i en la instal·lació d'enllumenat públic i d'un parquímetre. De la mateixa manera que els treballs del coll d'Ordino, la rehabilitació de l'aparcament també s'iniciarà al setembre i el termini d'execució dels treballs serà de vuit setmanes.