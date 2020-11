Treballs per modificar la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat

El Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) ha mantingut aquest dilluns la seva reunió anual presidida pel cap de Govern, Xavier Espot. La finalitat de la trobada, que s’ha celebrat telemàticament a causa de la situació sanitària per la pandèmia del SARS-CoV-2, és compartir i presentar propostes de millora de serveis i prestacions per a persones amb discapacitat, així com refermar la coordinació de les actuacions relacionades amb la discapacitat.

Segons informen des del Govern a través d'un comunicat, un dels punts de la Conadis ha estat l’explicació dels treballs de modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat de l’any 2002. La modificació té l’objectiu d’adaptar i actualitzar aquesta llei marc a les bases del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, que el Govern va ratificar el 2014, amb la voluntat de reforçar la qualitat de vida d’aquestes persones. Entre els principis d’aquest compromís internacional es destaca la igualtat d’oportunitats, la no discriminació o el respecte a la privacitat.

Per aquest motiu, el Govern ja ha iniciat els contactes amb els experts jurídics per a la modificació de la llei. A més, per incloure les consideracions de la societat civil i enriquir el text modificat, també es comptarà amb la participació i les aportacions de les entitats representants de persones amb discapacitat i del Centre de Recerca Sociològica (CRES).

Canvi de model de valoració: atenció a les capacitats de les persones

D’altra banda, un altre punt destacat de la reunió ha estat el canvi de model de valoració atenent a les capacitats de les persones. Aquest model es concep com a un instrument bàsic per potenciar el canvi de mirada envers la discapacitat, creant un nou paradigma en què Andorra pot esdevenir un dels països pioners en aquest pas cap al màxim compliment del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, segons remarquen des del Govern.

Durant la jornada també s’han tractat altres qüestions, com per exemple el pla de salut mental i el cronograma de treball, tenint en compte la participació de les entitats i associacions de persones amb discapacitat.

A més, com és habitual, en la reunió s’han compartit les diferents polítiques en favor de les persones amb discapacitat i s’ha presentat la memòria d’activitats de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal i el seguiment de l’estratègia laboral de les persones amb discapacitat i del reglament de l’ocupació.

La reunió ha comptat també amb la participació del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. També han assistit les secretàries d’Estat Teresa Milà i Helena Mas, així com els representants de les diferents associacions de persones amb discapacitat i de les entitats prestadores de serveis.