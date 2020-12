Trenta-dos casos nous de coronavirus en les darreres hores

El Govern ha informat aquest dimarts que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 7.414 persones –6.556 corresponen a la segona onada–, una xifra que suposa un increment de 32 positius respecte a fa vint-i-quatre hores. Les persones que han superat la malaltia i, per tant, han causat alta s'eleva fins 6.756 (50 més que aquest dilluns) des de l’inici de la pandèmia, de les quals 5.951 corresponen a la segona onada.



Mentrestant, el total de casos actius és de 579, mentre que 15 pacients resten ingressats a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell (un menys que les darreres hores). A la Unitat de Cures Intensives (UCI) continua havent tres malalts, un dels quals amb ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Centre sociosanitari el Cedre no hi ha cap resident ingressat, mentre que el total de defuncions continua sent de 79. Finalment, pel que fa a la població escolar, 23 aules estan sota vigilància activa –11 total i 12 parcial– i 49 en vigilància passiva.