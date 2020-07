Tres nous casos de Covid-19 eleven els positius a 25

Tres nous positius detectats en les darreres hores eleven el volum de persones que ara com ara pateixen la Covid-19 a 25, segons les darreres dades sanitàries fetes públiques per l'executiu. Segons aquesta mateixa informació, els tres nous casos estan relacionats amb el focus de la construcció d'Escaldes-Engordany.

Es dona la circumstància que tots els afectats presenten una simptomatologia lleu o són asimptomàtics i, per tant, no hi ha cap persona, de moment, que hagi hagut de ser hospitalitzada. Les autoritats sanitàries continuen endavant amb les enquestes epidemiològiques de tots els afectats per determinar els contactes.

Amb aquests tres nous positius, la xifra de casos totals registrats al país s'eleva a 880, 803 dels quals estan recuperats. Les defuncions es mantenen estables en 52.