Tres nous curats fan pujar el nombre d'altes a 679

Les dades sanitàries referents a la Covid-19 continuen mantenint la tendència estable dels darrers dies. El ministre portaveu Eric Jover ha informat aquest dimecres que el nombre de casos totals continua en 763, ja que durant les darreres hores no s'ha detectat cap nou contagi, sense tenir en compte els resultats que s'estan obtenint després del doble cribratge massiu. El nombre de casos actius s'han reduït en tres que, precisament, s'han convertit en persones que han estat donades d'alta, per la qual cosa el nombre de pacients recuperats ja és de 679. Aquestes xifres suposen que el nombre de defuncions també es mantingui estable en 51.

Entre els professionals de la salut hi ha dos infectats menys. Per tant, en aquests moments són 7 els sanitaris que tenen la malaltia i una persona més que prové dels cossos especials. A l'hospital són 7 els pacients amb coronavirus a planta i no hi ha cap persona a la Unitat de Cures Intensives (UCI), ja que el darrer pacient ingressat per coronavirus ja ha donat negatiu en la prova PCR. De les 190 proves rebudes aquest dimecres, 185 han donat negatiu i 5 han donat un resultat positiu.

Jover ha recordat que la jornada d'avui és la darrera de la segona onada dels tests d'anticossos. Serà a partir d'aquest dijous quan el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, oferirà els detalls dels tests serològics. Tot i això, el ministre portaveu ha avançat que "el comportament de la població ha tornat a ser exemplar", ja que s'ha tornat a comptar amb una participació "altíssima" i lleugerament per sota de la primera onada. Aquest estudi, ha afegit, permetrà una presa de decisions més objectiva i "estar més preparats pel futur".