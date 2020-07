Tres joves detinguts per banyar-se de matinada a les piscines escaldenques

Aquest divendres passat, tres joves, una noia de 19 anys i dos nois de 22, van ser detinguts a dos quarts de tres de la matinada per, segons explica l'informe de detencions de la Policia publicat aquest dilluns, saltar un mur de tres metres i banyar-se a les piscines parroquials d'Escaldes Engordany. Els joves es van colar a les instal·lacions comunals de manera il·lícita i van ser enxampats pels agents mentre es banyaven.



Les anteriorment esmentades formen part de la trentena de detencions que han efectual els agents durant aquesta darrera setmana. Dimecres passat, a les 23:19 hores a Andorra la Vella, una dona de 19 anys i un home de 27 anys ambdós residents, també van ser arrestats com a presumptes autors: la dona contra la funció pública i l’honor, i l’home contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Requerits els agents, ja que el detingut hauria donat una bufetada en mig d’una plaça a la seva parella. En ser detingut la seva parella s’ha interposat a la detenció, proferint injúries envers els agents interventors”.



Una altra detenció per violència masclista, dilluns passat a les 13:30 hores a Andorra la Vella, un home resident de 41 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els policies van ser requerits en un establiment, ja que el detingut ha amenaçat a la seva ex-parella.