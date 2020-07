Tres detinguts per possessió de cocaïna

El Cos de Policia ha detingut aquest dimecres a Andorra la Vella tres persones en el marc d'una operació judicialitzada de lluita contra el tràfic d'estupefaents. Segons detallen les autoritats, la investigació ha permès el segrest i comís de 55 grams de cocaïna preparats en 52 dosis de poc més d'un gram per a la venda al detall, així com 26 grams de pasta de cocaïna, dues bàscules, telèfons mòbils, diners en metàl·lic i altres estris que serveixen per a confeccionar els embolcalls de droga.

Els detinguts són dos homes de 25 i 27 anys i una dona de 55 anys, tots ells residents al Principat. Segona la policia, aquesta actuació forma part de la lluita contra el tràfic d'estupefaents, que constitueix un dels eixos principals de l'acció policial. L'objectiu d'aquestes operacions és garantir una lluita eficaç contra els fenòmens delictius més extensos en la societat moderna, que representen un veritable perill per a la salut pública.