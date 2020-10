Tres hores d'infern a l'autobús

Tres hores d'infern o l'autobús de l'infern és el resum possible de la descripció que una andorrana explica al grup de Facebook AD800 per denunciar el trajecte que suposadament va patir una familiar seu el passat dimecres 28 d'octubre amb la línia de Direct Bus que va sortir a les 20:45 de l'estació de Sants. Tal com s'explica en la publicació, dos homes beguts i drogats van pujar a l'autobús, i un d'ells hauria estat assetjant i increpant a la senyora durant tot el viatge, davant de la inactivitat de la resta de passatges i també del conductor de l'autobús. A més, cap dels dos duia mascareta i no respectaven les distàncies de seguretat.

En la publicació reclama que la companyia disposi d'algun tipus de protocol per aquestes situacions, ja que explica que durant el trajecte aquest home es va beure una ampolla de whisky a banda d'altres coses, i tant, sols quan faltava mitja hora per arribar al Principat, el xofer els va demanar que es calmessin una mica. La sort per la passatgera va arribar gairebé al final, quan la policia andorrana va pujar a l'autobús, els va demanar la documentació i en no portar-la els va fer baixar del vehicle. En arribar, la passatgera va retreure-li al xofer l'actitud d'aquests individus, qui va llençar pilotes a fora assegurant que hauria d'haver estat a la taquilla de Barcelona qui no els hauria d'haver venut el tiquet.

Un viatge de tres hores d'incomoditat i de malestar que va patir la passatgera, principalment perquè ningú es va atrevir a donar la cara contra aquells individus, tal com manifesta en l'escrit la familiar, en el qual intenta denunciar la situació i fer reflexionar a la gent.