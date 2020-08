Troben viu, a França, el jove andorrà desaparegut a Chaves

La Policia Judicial de Portugal hauria localitzat el jove Igor Magalhães , de 14 anys, desaparegut de la casa de la seva àvia a Chaves . Segons expliquen, d esprés de realitzar nombroses investigacions i amb la col·laboració de les autoritats policials franceses, han localitzat l' Igor a la ciutat de Mountauban , a França. La Policia Judicial afegeix que "el menor serà aviat lliurat als seus pares, que han viatjat a França amb aquest objectiu". Les investigacions permetran ara saber què va provocar la seva desaparició.

La família del noi menor nascut a Andorra va fer una crida a través de les xarxes socials per localitzar el noi, que va sortir amb els amics a jugar a futbol i no va tornar. La mare d’Igor, que viu a Encamp, havia mostrat la seva desesperació per trobar-lo, així com el seu pare i avis, que viuen amb el jove a Chaves.