Troben un cotxe de gamma alta bolcat i sense conductor a la Vall d'Incles

Deixarien el cotxe de gamma alta abandonat si bolquessin de matinada? El conductor o la conductora d'un tot terreny de la marca Lamborghini així ho ha fet. Els fets han ocorregut durant aquesta passada nit o matinada a la Vall d'Incles i els veïns ho han reportat aquest dijous al matí. De fet, hores d'ara el servei de circul·lació de Canillo es desplaça al lloc dels fets per obrir expedient, esbrinar què ha passat i retirar el vehicle. Només se sap que hi ha el tot terreny bolcat en un marge del camí de la Vall d'Incles i que no hi ha cap conductor que se n'hagi responsabilitzat.

Es tracta d'un Lamborghini Urus, un dels cotxes més cars de mercat (supera els 230.000 euros). Per convertir-se en un dels tot terreny més ràpids del món, el Lamborghini Urus compta amb un V8 de doble turbo i 650 CV que transmet la seva potència al terreny a través d'un sistema de tracció total intel·ligent amb diferencials actius i vectorial en l'eix posterior. Supera en relació pes / potència el totpoderós Porsche Cayenne Turbo S. Tota una sèrie d'equipament, luxe i prestacions que de poc han servit fer front al glaç acumulat al camí de la Vall d'Incles.