Troben el padrí que s'havia desorientat a Santa Coloma

Passada la mitjanit d'aquest dimarts ha estat trobat el padrí que s'havia perdut a la zona de Santa Coloma durant el matí. Ha estat trobat per un grup de ciutadans, que s'havia organitzat per a la seva recerca, al costat del riu als voltants de la Borda Mateu i ha estat traslladat a l'hospital, on ha mort hores després, probablement a causa de la hipotèrmia.

L’Antonio ha estat trobat aquesta matinada, malauradament el fi no ha estat el desitjat, moltes gràcies a tots per la vostra ajuda i especialment a la ciutadana que ha col.laborat en la recerca i l’ha trobat. 👏🏻 https://t.co/vTzMb7P3DA pic.twitter.com/SwA1bdT53H — Policia Andorra (@andorra_policia) January 13, 2021