Tu a Andorra i jo a Finlàndia

La Universitat d'Andorra (UdA) continua treballant en la formació dels estudiants i, per aquest motiu, ha signat un nou conveni de mobilitat amb la Universitat d'Oulu, al nord de Finlàndia. L'acord permetrà que estudiants de Ciències de l'Educació puguin desplaçar-se a aquesta localitat, durant el període d'un semestre, per tal de cursar els seus estudis. Amb aquesta incorporació, els futurs mestres ja poden triar entre 24 destinacions per a gaudir d'una estada de sis mesos a l'estranger, entre les quals destaca el Brasil, Cuba, els Estats Units, Mèxic, Itàlia, Portugal o França. Així, des del centre educatiu es recorda als estudiants que el termini per sol·licitar una mobilitat internacional per al segon semestre del curs 2020-2021 acabarà el pròxim 30 d'octubre.

L'UdA participa en diversos programes de mobilitat internacional. La institució ha signat convenis amb universitats de tot el món per promoure i facilitar la mobilitat de tota la comunitat universitària. A més, participa en el Campus Iberoamèrica, que amplia considerablement l'oferta de destinacions possibles. Durant el curs passat, i tenint en compte la situació provocada per l'aparició de la Covid-19, el Principat va acollir dos estudiants canadencs, mentre que un d'andorrà es va desplaçar al Canadà.

El fet que Andorra no formi part encara de la Unió Europea (UE) provoca que els estudiants de l'UdA no puguin beneficiar-se dels programes Erasmus. És per aquest motiu que des de la direcció es treballa en la cerca d'alternatives pels estudiants, que gràcies a la signatura d'aquests convenis poden traslladar-se a altres països i continents per tal de seguir amb la seva experiència educativa. A banda dels alumnes de Ciències de l'Educació, també s'han signat convenis corresponents a les carreres d'Administració d'empreses, Infermeria i Informàtica.