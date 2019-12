Túnel d'Envalira i Creu Roja sumen esforços per portar els primers auxilis a les escoles

El Túnel d’Envalira dona suport a la Creu Roja Andorrana col·laborant en el desenvolupament del projecte PAPI, operatiu des de l’any 2009, i que permet a tots els alumnes dels sistemes escolars del país estar formats en primers auxilis.

El conveni anual signat enguany amb Túnel d’Envalira significa per a la Creu Roja Andorrana la "garantia de poder assegurar la continuïtat del seu programa de formació més emblemàtic i pioner a nivell mundial: la formació en primers auxilis de tots els nens i nenes del darrer curs de primària, en edats compreses entre els 10 i els 11 anys", assenyalen des de l'ONG. En aquest sentit, recorden que el PAPI és una formació dels més joves que vol assolir l’objectiu marcat per l’entitat que la més amplia franja de ciutadans i com més aviat millor estiguin capacitats per reaccionar davant d’una emergència.

Les aportacions fetes per organismes privats com el Túnel d’Envalira "són imprescindibles per fer realitat i seguir implementant aquestes formacions", destaquen des de la Creu Roja. En aquesta ocasió, les dues entitats han acordat la creació d’un kit especial, serigrafiat per ambdues entitats, que es lliurarà a tots els participants.

El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha agraït la participació del Túnel d’Envalira en aquest projecte social i de conscienciació. Al seu torn, els representants del Túnel d’Envalira, Sandra Segura i Christophe Trias, han explicat que per a la seva empresa és un "privilegi" poder col·laborar amb una entitat com la Creu Roja Andorrana. “Sumar-se a aquest projecte és una oportunitat per arribar a pràcticament tots el alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra i impartir una formació tan important com són els primers auxilis. Pensem que, indirectament, el missatge que els estem enviant és que la societat els valora com a ‘petits ciutadans’ que ja són i els atorga un paper de responsabilitat que —mai se sap— podria ser molt important davant d’una situació d’emergència", han manifestat.