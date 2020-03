Turisme escull l’aparcament de davant del Govern per ubicar el Cirque du Soleil

La ministra de Turisme, Verònica Canals, ha confirmat durant el transcurs del programa ‘La Rèplica’ d’Andorra Difusió, que la ubicació definitiva del Cirque du Soleil serà l'aparcament que hi ha davant l'edifici administratiu del Govern. Canals ha explicat que finalment s’han decantat per la zona que ocupava l' antiga plaça de Braus, “per evitar limitar la Dama de Gel, una zona d'aparcament molt demandada”. La ministra també ha admès que l’espai escollit “no és tan cèntric, però té a prop el Centre Històric, a més de botigues, hotels i restaurants”.

La titular de Turisme, convidada al programa amb motiu de la propera ministerial hispanoamericana de Turisme, ha assegurat que va ser el sector qui li va demanar mantenir l’espectacle, ja que atrau uns 100.000 turistes durant el mes de juliol, “i sense el circ era molt difícil trobar una alternativa que mantingués el mateix nombre de visitants aquest any”.

Canals ha detallat que “s’ha treballat molt en el contingut de l’espectacle d’aquest any i el vinent, i serà totalment diferent”, i ha afegit que vincular la marca Andorra amb el circ és “ molt positiu”.

La ubicació escollida pel Govern és la que s’havia suggerit des del comú d’Andorra la Vella. En un principi, el ministeri de Turisme s’havia decantat per ubicar la carpa del Cirque du Soleil a l’aparcament de la Dama de Gel i havien acordat amb l’illa Carlemany cedir una planta de l’aparcament per als espectadors del circ.

Sobre l’ espai multifuncional, que es construirà al mateix lloc, la ministra ha dit que s’està avançant en el seu contingut, amb l’objectiu que pugui encabir oferta cultural, esportiva i de congressos durant tot l’any.

Recuperar el Red Music Festival

Durant l’entrevista, la màxima responsable de la cartera de Turisme també ha puntualitzat que finalment no podran recuperar enguany el Red Music Festival. Canals ha afirmat que volen un festival al nivell de Cap Roig o Jardins de Pedralbes que es pugui celebrar al maig, “just abans de l’inici dels festivals de música d’estiu”. Les entrades valdrien entre 60 i 70 euros i inclourien l’accés a una zona de càtering. La intenció és que aculli artistes internacionals, “que no hagin actuat sis mesos abans i sis mesos després en un diàmetre de 300 km”. La dificultat de trobar cantants amb aquest perfil, ha fet que la recuperació del Red Music Festival es retardi un any.