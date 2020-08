La UCI torna a tenir un pacient contagiat per Covid-19

Un pacient, dels tres que hi ha a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per Covid-19, ha ingressat a la Unitat de Cures Intensives en agreujar-se el seu estat. Aquesta situació no es donava des de final de maig, i deixa entreveu-re que, tot i que en aquesta segona onada de contagis no hi ha tants malalts ingressats, en part perquè afecta a gent més jove que en la primera, el cert és que les xifres comencen a assimilar-se a l’escenari de l’abril passat.



Fins aquest dilluns no hi haurà dades oficials, perquè així ho té previst Govern, però fonts de l’Hospital, concretament el cap de guàrdia en declaracions a l' ARA, ha confirmat que hi ha un pacient ingressat a la UCI i dos més a planta.



Segons les darreres dades facilitades per l’Executiu el passat divendres, al país hi ha 117 casos actius per Covid-19. De fet, les darreres setmanes la xifra s’ha disparat. Entre dimecres i divendres el nombre de contagis va augmentar 21, i ara, després del cap de setmana, caldrà veure quants casos nous s’han detectat.