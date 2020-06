Els hotels esperen tenir una ocupació superior al 30 i al 40% al juliol i a l'agost

Al voltant del 90% dels treballadors dels hotels continuen en situació d'ERTO, tot i que hi ha alguns que ja han sortit perquè certs hotels amb cafeteries a peu de carrer han decidit només reobrir aquest servei de bar o restaurant i, per tant, han hagut de recuperar treballadors. El director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, ha explicat que en els propers dies alguns hotels aniran recuperant més personal per preparar l'obertura d'aquí a deu dies o dues setmanes. "Aquest cap de setmana ja els vam passar els protocols a seguir" i alguns començaran a netejar per preparar l'obertura. Des de la UHA esperen superar el 30% d' ocupació al juliol i el 40% a l'agost.

Pel que fa als hotels de les parròquies centrals, "des de fa més d'una setmana estem tenint més reserves que anul·lacions". Per tant, Pujol ha especificat que amb les noves reserves i amb les quines hi havia per aquest temps de la pandèmia que s'han ajornat per l'estiu, en aquests moments l'ocupació al juliol està al voltant del 28% i a l'agost a prop del 40%. "Un hotel amb més de 40 o 50 habitacions ha d'obrir amb un 30% d'ocupació perquè sigui rendible". També ha explicat que als hotels és més complicat preveure quin percentatge de treballadors es podran recuperar dels ERTOs perquè anirà molt lligat a les reserves que puguin tenir.

Hi ha molts hotels que només obren les temporades d'estiu i hivern i els períodes de menys afluència de clients resten tancats. Per aquest motiu, Pujol ha declarat que la majoria d'hotels van posar els seus treballadors amb ERTOs fins al 31 de novembre, "perquè es pot treure gent dels ERTO i tornar-los a posar" sempre que es pugui justificar. "Un cop es vulgui tornar a posar un treballador amb ERTO no serà complicat però només s'haurà de tornar a presentar tota la documentació". Per tant, Pujol creu que ningú arribarà al 50% de la facturació i, per tant, es podran tornar a aplicar els ERTOs. Tot i així, des de la UHA asseguren que la bona evolució de la situació els està fent canviar les expectatives del futur, i si fins fa un o dos mesos només esperaven salvar l'any, "ara ja estem treballant per salvar la temporada d'estiu i mirar també per la d'hivern".