L'USdA demana al Govern que prioritzi la salut de les persones per sobre de l'economia

El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra ( USdA), Gabriel Ubach, s'ha mostrat contundent en assegurar que el Govern haurà "de prioritzar entre defensar l'economia o la sanitat" i ha assegurat que el confinament de les persones hauria d'anar més enllà de les mesures preses pel Govern. Així, creu que sectors com la construcció no haurien d'estar treballant ja que "tot el que no sigui estrictament necessari", com són serveis sanitaris o d'alimentació, hauria d'estar tancat i les persones que hi treballen, a casa.

I és que des de l'USdA temen que si aquest confinament no es fa extensiu a tots els treballadors el país pugui viure "un col·lapse sanitari". Ubach ha estat molt ferm en assegurar que si el Govern opta per "enviar tothom a casa" i, per tant, vetllar per la sanitat, des de l'USdA li donaran suport. En aquest sentit, creuen que ara és prioritari mirar per la salut de les persones i després ja es veurà quines accions es poden desenvolupar per reactivar l'economia. "No pot ser que passi per davant l'economia" ha remarcat Ubach. En aquesta línia, ha destacat que Andorra pot optar per fer el que està fent Macron o Johnson (fent referència als mandataris francès i britànic) o el que ha fet Espanya. Des de l'USdA destaquen que en cas que s'apliquin més mesures, en uns dies la situació pot ser pitjor que la que s'està donant en països com Espanya. "El Govern ha de prendre decisions valentes i salvar vides humanes".

Quant a la situació dels treballadors, Ubach ha manifestat que és de "molt neguit" i que és generalitzat en els diferents sectors de l'economia andorrana. El temor no és només per la salut sinó també per poder conservar el lloc de feina.

El posicionament del PS

D'altra banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha demanat "més accions i més determinació" per part del Govern per tal que la demanda sanitària #quedatacasa sigui més efectiva. "Reiterem de nou tot el nostre suport al Govern", ha volgut insistir López. Tot i això, els socialdemòcrates alerten que, al seu entendre, "hi ha massa persones mobilitzant-se i compartint espais i llocs de treball". En aquest sentit, el PS ha demanat al Govern que revisi el decret que determina els sectors d'activitats empresarials que poden romandre oberts, particularment pel que fa al sector de la construcció i altres sectors que requereixin acumulació de persones i/o comportin riscos per la salut o d'accidents.

Els socialdemòcrates defensen que les conseqüències de la crisi no poden imputar-se només a empresaris i treballadors, com s'ha establert per decret. "Com en tota causa de força major, l'Estat i el Govern, tenen un paper determinant i per tant s'haurà d'assumir importants costos que generi la crisi per ajudar a empresaris i famílies que ho necessitin, per evitar la destrucció de llocs de treball i les dificultats econòmiques i socials sobrevingudes", expliquen els socialdemòcrates. "L'estat també haurà d'establir mesures per protegir particularment els més febles i a tots aquells als que aquesta crisi pugui afectar més greument" ha assenyalat López a la junta de presidents.

Des del PS creuen necessari un reforç de les actuacions cap a persones que estan patint la crisi de forma molt severa, com per exemple, les persones grans que estan hospitalitzades en un centre residencial o soles a casa i que ara no poden rebre visites per part de familiars i amics, i també cap a les persones de totes les edats que estan malaltes i que el seu estat de salut demana evitar contactes.

Trobada amb els sindicats

D'altra banda, els sindicats i els representants de diferents associacions del país han assistit aquest dilluns a una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, i els titulars d'Economia i Salut, Jordi Gallardo i Joan Martínez Benazet, per tal de tractar aspectes laborals, econòmics i socials arran del Pla d'emergència de la propagació del coronavirus al Principat. En aquesta trobada els sindicats, reunits amb la CEA i el Govern, no han signat cap acord, ja que sent la primera trobada, hi ha hagut diàleg de caràcter informatiu. Així, des del Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP), assenyalen que "han quedat moltes incògnites a l'aire".

Martínez Benazet ha explicat als representants sindicals l'escenari de la propagació del virus, les diferents conseqüències i els perills previstos en l'àmbit sanitari. El principal problema "seria col·lapsar el servei hospitalari i no poder atendre els malalts a conseqüència d'un pic descontrolat d'afectats per coronavirus", apunta.



Des dels sindicats s'ha manifestat la possible valoració del tancament total dels establiments i el control de les fronteres per tal d'evitar al màxim la infecció, ja que molts treballadors continuen estant en actiu. També s'ha posat sobre la taula el neguit envers alguns col·lectius vulnerables perquè tinguin garantides ajudes en cas de necessitar-les aquest mes.

D'altra banda, s'ha aprofitat la reunió per presentar els decrets i canvis que inclou la nova llei del Codi de relacions laborals. Els sindicats han estat conformes amb les premisses que promet el Govern, ja que han manifestat en diverses ocasions que la prioritat és protegir el treballador i assegurar els salaris a final de mes. Tot i això, han volgut remarcar que "tot i que es pot parlar de corresponsabilitat a tres bandes - Govern, empresa i treballador -, cal analitzar els percentatges a què pot fer front cada actor".

Un dels punts en els quals no han estat d'acord és el fet de suprimir els dies de vacances o les hores per recuperar als treballadors que han d'estar a casa i no poden fer teletreball. "Els sectors afectats pel tancament o la reducció de l'activitat han de repartir de forma equitativa i justa les conseqüències de l'aturada", asseguren.

Estan previstes noves reunions amb la voluntat d'aprofundir més en els temes tractats.