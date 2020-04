L'USdA demana a Espot decretar l'estat d'emergència nacional

Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), ha emès una missiva dirigida a Xavier Espot, cap de Govern, en la qual subratlla que des de l'entitat han vist que la greu situació en la qual es troba el país, i en vista que aquesta situació es pugui allargar varis mesos, subratllen la necessitat de decretar l'estat d'emergència nacional, congelant els pagaments a les activitats econòmiques, de salaris, cotitzacions, lloguers, hipoteques i altres despeses corrents. De la mateixa manera, per a les persones físiques residents, congelar els lloguers, hipoteques i despeses no essencials, assumint l'Estat el pagament d'una renda universal bàsica per tots els residents per cobrir les necessitats bàsiques vist que tots els ciutadans estan obligats a romandre confinats a casa.

Aquesta renda bàsica universal serviria per fer front a l'estricte necessari per a la subsistència, retribuïda a tota persona física resident a Andorra amb el seu corresponent número de cens o número de registre tributari, xifrada al voltant d'uns 450 euros per persona.

Considerant que Andorra té uns 80 mil habitants, dita renda bàsica universal suposaria una despesa al voltant d'uns 36 milions mensuals, i caldria afegir a aquesta despesa que tot ciutadà que hagi d'afrontar despeses inajornables a l'estranger, com el pagament de quotes d'hipoteques, lloguers, estudis o altres despeses corrents en aquest període de confinament, l'Estat li avançarà els imports amb uns crèdits a interès zero, a retornar una vegada aquest ciutadà torni a tenir ingressos suficients.

Aquesta renda bàsica universal evitaria, segons Ubach, una descapitalització de les empreses en no haver d'afrontar els pagaments sense disposar d'ingressos durant el que s'allargui aquesta crisi i finalitzat el període de confinament i represa econòmica, aquestes empreses es trobarien en la mateixa situació financera anterior a la crisi, podent d'aquesta manera afrontar un funcionament normal.

Des de l' USdA asseguren que "és important que les ajudes siguin directes i abonades a partir de les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), vist que és l'organisme que potser disposa de totes aquestes dades. Les ajudes serien per a empresaris, autònoms, treballadors, jubilats i altres habitants que han de romandre confinats en llurs llars". Afegeixen, això si, que s'entén com a corresponsabilitat: "Tots iguals i sense excepcions".